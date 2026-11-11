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Зеленський завтра зустрінеться з Віткоффом і Кушнером, до цього вони зʼїздять в РФ

15:38 11.11.2026 Ср
2 хв
aimg Сергій Козачук
Зеленський завтра зустрінеться з Віткоффом і Кушнером, до цього вони зʼїздять в РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com_zelenskyy.official)
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Президент України Володимир Зеленський завтра проведе зустріч зі спецпредставниками США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Дубліні. Перед цим американські представники вирушать на переговори до Росії.

Про це заявив Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram-канал.

За словами президента, після переговорів української, американської та російської сторін в Абу-Дабі делегація США вирушить до Росії.

Одразу після цього відбудеться чергова координація позицій між Києвом та Вашингтоном.

"Далі американські представники їдуть в Росію, і після цієї розмови ще раз скоординуємо позиції та визначимо, які наступні кроки можливі. Зустрічаємося з ними завтра в Дубліні", - повідомив Зеленський.

Глава держави наголосив, що головним пріоритетом України залишається якнайшвидше завершення війни достойним миром.

Для цього США повинні мати сильну позицію та впливати на Росію, щоб змусити її закінчити війну. Також Київ наполягає на обов'язковій участі Європи на всіх етапах дипломатії.

Також Зеленський зазначив, що під час попередніх зустрічей в Абу-Дабі сторони вже досягли важливих результатів.

Обмін полоненими. Досягнуто гуманітарної домовленості щодо підготовки нового обміну.

Гарантії безпеки. Учасники обговорили погляди на майбутню безпекову архітектуру. Україна наполягає, що першим кроком має стати завершення війни та надання надійних гарантій.

Ширші формати. Сторони обговорили подальшу дипломатичну роботу за залученням європейських партнерів.

Нагадаємо, що зять президента США Джаред Кушнер висловився про можливу зустріч Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна.

Він зазначив, що переговори між президентом України та російським диктатором щодо завершення війни були б добрим кроком.

Водночас напередодні сам глава держави розповів про хід діалогу.

Зокрема, Володимир Зеленський розповів про вкиди делегації РФ на переговорах в Абу-Дабі.

За словами президента, російські представники заявляли про вигадані успіхи на фронті, які не мають нічого спільного з реальністю, адже Путін живе у власній викривленій реальності.

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