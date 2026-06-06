UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Віткофф та Кушнер таємно зустрілися з ядерними експертами задля Ірану

05:15 06.06.2026 Сб
2 хв
США розглядають дипломатичний шлях стримування ядерної програми
aimg Юлія Маловічко
Фото: зять Трампа Джаред Кушнер та спецпредставник Стів Віткофф (Getty Images)

Спецпосланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер провели таємну зустріч з ядерними експертами, де обговорили переговори з Іраном та нову ядерну угоду. Зустріч відбулася у штаті Тенессі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Кушнер та Віткофф на обговорення прийшли до національної ядерної лабораторії в Оук-Риджі (штат Теннессі), де провели закриті консультації з провідними американськими фахівцями у сфері ядерних технологій і безпеки.

За інформацією видання, зустрічі були частиною ширшої підготовки адміністрації США до можливого відновлення або запуску нових переговорів із Іраном щодо його ядерної програми.

Читайте також: У Тегерані відкинули зустріч Хаменеї з Трампом

Американські посадовці зазначають, що у Вашингтоні наразі опрацьовують різні сценарії подальших дій щодо Ірану, включно з дипломатичними механізмами стримування розвитку ядерної програми Тегерана та потенційними форматами майбутніх домовленостей.

Візит, за даними журналістів, не анонсувався заздалегідь та не супроводжувався публічними заявами з боку Білого дому. Це підкреслює закритий характер консультацій, які стосуються чутливих питань національної безпеки США.

Як відомо, ядерна програма Ірану залишається одним із ключових факторів напруженості у відносинах США з країнами Близького Сходу та міжнародними партнерами, зокрема у контексті контролю над розповсюдженням ядерних технологій та потенційних ризиків для глобальної безпеки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Ірану ще не досягли угоди з Вашингтоном через те, що вони "сильні" і "горді".

Загалом Вашингтон наполягає на ядерних поступках Тегерану, на що той не погоджується.

В Ірані своєю чергою вважають, що переговори зі США зайшли в глухий кут через 24 млрд заморожених іранських активів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиІранДональд Трамп