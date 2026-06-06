RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Уиткофф и Кушнер тайно встретились с ядерными экспертами ради Ирана

05:15 06.06.2026 Сб
2 мин
США рассматривают дипломатический путь сдерживания ядерной программы
aimg Юлия Маловичко
Фото: зять Трампа Джаред Кушнер и спецпредставитель Стив Уиткофф (Getty Images)

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели тайную встречу с ядерными экспертами, где обсудили переговоры с Ираном и новую ядерную сделку. Встреча прошла в штате Тенесси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Кушнер и Уиткофф на обсуждение пришли в национальную ядерную лабораторию в Оук-Риджи (штат Теннесси), где провели закрытые консультации с ведущими американскими специалистами в сфере ядерных технологий и безопасности.

По информации издания, встречи были частью более широкой подготовки администрации США к возможному возобновлению или запуску новых переговоров с Ираном по его ядерной программе.

Читайте также: В Тегеране отвергли встречу Хаменеи с Трампом

Американские чиновники отмечают, что в Вашингтоне сейчас прорабатывают различные сценарии дальнейших действий в отношении Ирана, включая дипломатические механизмы сдерживания развития ядерной программы Тегерана и потенциальные форматы будущих договоренностей.

Визит, по данным журналистов, не анонсировался заранее и не сопровождался публичными заявлениями со стороны Белого дома. Это подчеркивает закрытый характер консультаций, которые касаются чувствительных вопросов национальной безопасности США.

Как известно, ядерная программа Ирана остается одним из ключевых факторов напряженности в отношениях США со странами Ближнего Востока и международными партнерами, в частности в контексте контроля над распространением ядерных технологий и потенциальных рисков для глобальной безопасности.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры Ирана еще не достигли соглашения с Вашингтоном из-за того, что они "сильные" и "гордые".

В целом Вашингтон настаивает на ядерных уступках Тегерану, на что тот не соглашается.

В Иране в свою очередь считают, что переговоры с США зашли в тупик из-за 24 млрд замороженных иранских активов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИранДональд Трамп