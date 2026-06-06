В Ірані розповіли, чому переговори зі США зайшли в глухий кут

Військовий радник верховного лідера Ірану аятоли Моджтаби Хаменеї Мохсен Резаї заявив, що переговори зі США зайшли в глухий кут через 24 млрд заморожених іранських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для CNN .

За словами чиновника, потенційна мирна угода між США та Іраном залежить від того, чи погодиться адміністрація Трампа розморозити іранські активи на суму 24 млрд доларів.

"Переговори зайшли в глухий кут, і (президент США Дональд Трамп - ред.) повинен подолати подолати цей глухий кут. М'яч на боці Трампа", - сказав Мохсен Резаї.

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За даними CNN, Іран зажадав розблокувати 12 млрд доларів заморожених коштів відразу після підписання проміжної угоди зі США, а ще 12 млрд доларів - пізніше.

"Якщо він (Трамп - ред.) хоче досягти угоди з Іраном, ці 24 млрд доларів - це перевірка довіри, яку Іран хоче пройти з Трампом, - це перевірка, яку Америка повинна відкрити, і шлях відкриється. Це наші власні гроші, а не гроші Америки", - додав радник верховного лідера Ірану.

Зі свого боку американські чиновники стурбовані тим, що будь-яке розморожування коштів на цьому етапі може позбавити режим ключового важеля впливу. Тим більше, як відомо, Трамп зажадав, щоб будь-яка угода виглядала набагато міцнішою, ніж ядерна угода, укладена в 2015 році.

Що ще сказав іранський чиновник

Резаї попередив, що Іран "затягне війну" за межі Перської затоки, якщо США відновлять конфлікт, потенційно розширивши військові операції від Ормузької протоки до Індійського океану, протоки Баб-ель-Манбед, Червоного моря і Середземного моря.

На запитання про здоров'я Хаменеї та його роль у країні чиновник не відповів, але при цьому відкинув перспективи зустрічі Моджтаби Хаменеї з Трампом. За його словами, "цього не станеться", а Трамп "зайшов у глухий кут".

Також Мохсен Резаї знову заявив про суверенітет над Ормузькою протокою, сказавши, що суверенітет над цим водним шляхом мають Іран і Оман. Він утримався від того, щоб розглядати вимогу плати за прохід суден через протоку як мито, заявивши лише, що Тегеран стягуватиме плату за підтримання протоки в належному стані.

Крім цього чиновник висловив сумнів у довговічності ядерної угоди з Трампом, пославшись на його вихід з іранської ядерної угоди 2015 року і на його стратегію "невизначеності" в переговорах.

Резюмуючи Резаї зазначив, що в разі провалу переговорів Іран готовий до потенційного вторгнення США на свою територію. Він також представив нинішню війну як першу перемогу Ірану над своїми ворогами за 47-річну історію Ісламської Республіки.