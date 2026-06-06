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У Тегерані відкинули зустріч Хаменеї з Трампом

00:54 06.06.2026 Сб
2 хв
Водночас в Ірані не розкривають стан здоров'я іранського лідера Можтаби Хаменеї
aimg Юлія Маловічко
У Тегерані відкинули зустріч Хаменеї з Трампом Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Всупереч заявам президента США Дональда Трампа про добрі стосунки з іранським лідером Можтабою Хамені, у Тегерані заперечують можливість їхньої зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву військового радника Хаменеї Мохсена Резаї для CNN.

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Радник насамперед заявив, що переговори між Іраном і США зайшли в глухий кут, і глава Білого дому Дональд Трамп повинен знайти вихід із ситуації, що склалася.

І хоча Резаї не відповів на запитання про роль Хаменеї в процесі ухвалення рішень Іраном, перспективи зустрічі іранського лідера з Трампом він відкинув.

"Цього не станеться, зараз ми перебуваємо на першому етапі переговорів, і пан Трамп довів переговори в глухий кут. Цього не станеться", - сказав іранський чиновник.

Цього тижня президент США заявив, що він та іранський лідер Моджтаба Хаменеї "здається, добре ладнають" і що для нього буде "честю" зустрітися з ним.

Раніше Мохсен Резаї заявив, що переговори зі США зайшли в глухий кут через 24 млрд заморожених іранських активів. Ці гроші перебувають у низці кількох країн і Вашингтон може вплинути на їхнє повернення ісламській державі.

Військовий радник Хаменеї також обіцяв, що Тегеран "затягне війну" за межі Перської затоки, якщо США відновлять конфлікт, розширивши військові операції від Ормузької протоки до Індійського океану, протоки Баб-ель-Манбед, Червоного моря і Середземного моря.

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