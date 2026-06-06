Трамп пояснив, чому досі не зміг укласти угоду з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Ірану ще не досягли угоди з Вашингтоном через те, що вони "сильні" і "горді".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для NBC News .

"Вони сильні, вони горді, є речі, які, як вони ніколи не думали, їм не доведеться робити. У них немає вибору, і на це потрібен час", - сказав Трамп.

Також він розкритикував тих, хто закликає його якомога швидше укласти угоду з Іраном для припинення війни. За словами президента США, він рухається швидко порівняно з війною у В'єтнамі.

"Я рухаюся дуже швидко. Минуло вже три місяці. Знаєте, В'єтнам тривав 19 років. Я на третьому місяці, а вони тільки й кажуть: "Ого, коли ви вже переможете?" Якби я був демократом, ніхто б так не говорив, але мене це не хвилює. Я до цього вже звик", - каже глава Білого дому.

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Трамп додав, що на даний момент США в ході цього конфлікту "повністю знищили" іранську армію. При цьому він зазначив, що в Ірану все ще є деякі ракети і безпілотники.

"Більшу частину заводів із виробництва безпілотників знищено, більшість пускових майданчиків знищено, і більшість підприємств із виробництва ракет знищено. Але у них все ще є потужності. У них є деяка кількість ракет, у них є деяка кількість безпілотників. Я б сказав, у відсотковому відношенні, можливо, 21-22% від їхніх ракет. Це багато ракет, але це не те, що було, коли ми вперше атакували", - заявив американський лідер.

Також глава Білого дому припустив, що угода з іранськими лідерами може не відбутися, заявивши, що йому доведеться ухвалити "рішення".