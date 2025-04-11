Якого кроку щодо завершення війни чекає Трамп від Путіна? Пояснення політолога

Візит спецпосланця президента США Стіва Віткоффа до Росії повинен мати дуже важливий індикатор -телефонну розмову Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

За словами політолога, індикаторами будуть дві речі - розмова Трампа та Путіна, і відновлення офіційних переговорів між США та РФ і відповідно між США та Україною.

Фесенко зауважив, що попередні візити Віткоффа в Москву закінчувалися саме телефонними розмовами і давали певні зрушення.

"Ключове питання, чи дасть Путін згоду хоча б на часткове припинення вогню, тому що потрібен наступний крок. Росія сама запропонувала поетапне припинення вогню, але навіть енергетичне припинення вогню не виконується повною мірою. Більш того активізувалася повітряна війна", - розповів політолог.

Він також нагадав, що Трамп у специфічному стилі відреагував на удар РФ по Кривому Рогу, заявивши, що це його дратує. Саме це роздратування може впливати на ситуацію та рішення Трампа.

Адже фактично неформальний переговорний процес опинився на роздоріжжі.

"Або буде відновлення переговорного процесу, скоріше за все наступного тижня, і можливо вихід хоча б на проміжну угоду, наприклад, припинення вогню в повітрі. Це буде непросто, не впевнений, що Росія погодиться, але це могло б стати суттєвим кроком вперед, навіть якщо не буде повного припинення вогню", - каже Фесенко.

У випадку, якщо Путін не погодиться на це, тоді буде роздоріжжя для Трампа, і президент США має визначатися, вводити проти Росії "пекельні санкції" чи ні.

"Це вибір спочатку для Путіна, а потім, можливо, буде вибір для Трампа", - підкреслив Фесенко.

Терпіння Трампа може закінчуватися

У березні Трамп та його команда запропонували Україні запровадити 30-денне припинення вогню. Україна підтримала пропозицію, але Росія, хоч і непрямо, але відмовилася від пропозиції США.

Ба більше, Путін заявив про такі умови для повного припинення вогню, які є неприйнятними для України.

Як писало Fox News, Трамп вже розуміє, що Путін затягує перемир'я з Україною, і тому у США почали посилено розглядати нові санкції проти Росії.