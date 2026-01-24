Віткофф позитивно оцінив переговори США, України та РФ в Абу-Дабі і анонсував новий раунд

"В п’ятницю та суботу в Абу-Дабі відбулася тристороння зустріч між США, Україною та Росією, яку приймали Об’єднані Арабські Емірати. Переговори були дуже конструктивними", - написав Стів Віткофф.

За його словами, сторони домовилися продовжити їх наступного тижня.

"Президент США та його команда віддані справі досягнення миру у цій війні", - додав спецпредставник.