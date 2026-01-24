Віткофф позитивно оцінив переговори США, України та РФ в Абу-Дабі і анонсував новий раунд

В Абу-Дабі пройшли тристоронні переговори США, України та Росії. Сторони домовилися продовжити зустріч наступного тижня, що важливо для мирного врегулювання конфлікту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост спецпредставника президента США Стіва Віткоффа у соцмережі Х.
"В п’ятницю та суботу в Абу-Дабі відбулася тристороння зустріч між США, Україною та Росією, яку приймали Об’єднані Арабські Емірати. Переговори були дуже конструктивними", - написав Стів Віткофф.
За його словами, сторони домовилися продовжити їх наступного тижня.
"Президент США та його команда віддані справі досягнення миру у цій війні", - додав спецпредставник.
Нагадаємо, що в п’ятницю, 23 січня, в Абу-Дабі розпочалися переговори за участю делегацій України, Росії та США. Українську сторону на цих перемовинах очолював секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.
Президент Володимир Зеленський зазначив, що основною темою обговорень стало питання територій, зокрема ситуація на Донбасі. Водночас Кремль напередодні зустрічей заявив, що розглядає виведення українських військ із Донбасу як одну з ключових умов.
Перед початком переговорів Зеленський провів нараду з українською переговорною командою. Після першого дня зустрічей міністр оборони Рустем Умєров оприлюднив деякі подробиці, а агентство Reuters повідомило, що сторони зосередилися на територіальних питаннях, проте компромісу досягти не вдалося.
24 січня президент України повідомив, що представники трьох країн обговорили широкий спектр тем і охарактеризував переговори як конструктивні. За даними ЗМІ, того дня відбулися не лише тристоронні зустрічі України, США та Росії, а й прямі двосторонні переговори між українською та російською делегаціями.
Під час переговорів між делегаціями України, США та РФ в Абу-Дабі більшого прогресу було досягнуто в обговореннях військового блоку питань, тоді як щодо територій рішення все ще немає.