Віткофф неправильно зрозумів Путіна щодо поступок та України, - BILD

Диктатор РФ Володимир Путін не відмовився від намірів повністю контролювати Донеччину, Луганщину, Запорізьку та Херсонську області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD.
Як пише видання із посиланням на свої джерела, Кремль пропонує лише часткове припинення вогню - відмову від атак на об’єкти енергетики та великі міста в тилу, але не всеохопне перемир’я.
У той же час США запропонували заморозити конфлікт по фактичній лінії фронту в обмін на значне послаблення санкцій і економічні домовленості з Росією.
За даними BILD, Кремль відмовився від цього варіанту.
Ситуацію ускладнила помилка спецпосланника США Стіва Уиткоффа, який неправильно зрозумів заяви Путіна і прийняв їх за поступки.
Зокрема, російська вимога "мирного відходу" українських військ із Херсона і Запоріжжя було витлумачено Віткоффом як "мирний відхід" військ РФ із цих регіонів.
"Віткофф не знає, про що говорить", - прокоментував ситуацію чиновник українського уряду в розмові з BILD.
За інформацією видання, подібну оцінку розділяють і у німецькому уряді.
7 липня ввечері відбулась телефонна конференція за участі спецпосланника Віткоффа, держсекретаря Марко Рубіо, віце-президента Джей Ді Вэнса та європейських партнерів.
Представники ЄС висловили сумнів у єдності американської позиції, вказавши на плутанину в заявах Уиткоффа і його малу компетентність у питаннях територіальної політики.
Крім того, між Уиткоффом і Рубіо існують розбіжності щодо ролі Європи у переговорах.
Якщо держсекретар наполягав на активному залученні європейців до процесу, то Вэнс і Віткофф хотіли обмежитись лише інформуванням ЄС про подальші кроки адміністрації Трампа.
Президент США Дональд Трамп допустив ідею територіального обміну між Росією та Україною.
Він зазначив, що ситуація є складною, але в ході переговорів планується повернення деяких територій Україні, а також взаємний обмін землями на користь обох сторін.
Крім того, він оголосив дату і місце зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним - 15 серпня на Алясці.
За інформацією CBS News, є ймовірність, що президент України Володимир Зеленський приєднається до саміту Трампа і Путіна наступного тижня.
Голова держави Володимир Зеленський наголосив, що Україна не буде віддавати свої території російським окупантам.