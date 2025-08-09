RU

Встреча Трампа и Путина Война в Украине

Уиткофф неправильно понял Путина по уступкам и Украине, - BILD

Фото: российский диктатор Владимир Путин и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Диктатор РФ Владимир Путин не отказался от намерений полностью контролировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.

Как пишет издание со ссылкой на свои источники, Кремль предлагает лишь частичное прекращение огня - отказ от атак на объекты энергетики и крупные города в тылу, но не всеобъемлющее перемирие.

В то же время США предложили заморозить конфликт по фактической линии фронта в обмен на значительное ослабление санкций и экономические договоренности с Россией.

По данным BILD, Кремль отказался от этого варианта.

Ситуацию осложнила ошибка спецпосланника США Стива Уиткоффа, который неправильно понял заявления Путина и принял их за уступки.

В частности, российское требование "мирного ухода" украинских войск из Херсона и Запорожья было истолковано Уиткоффом как "мирный уход" войск РФ из этих регионов.

"Уиткофф не знает, о чем говорит", - прокомментировал ситуацию чиновник украинского правительства в разговоре с BILD.

По информации издания, подобную оценку разделяют и в немецком правительстве.

Конференция с ЕС

7 июля вечером состоялась телефонная конференция с участием спецпосланника Уиткоффа, госсекретаря Марко Рубио, вице-президента Джей Ди Вэнса и европейских партнеров.

Представители ЕС выразили сомнение в единстве американской позиции, указав на путаницу в заявлениях Уиткоффа и его малую компетентность в вопросах территориальной политики.

Кроме того, между Уиткоффом и Рубио существуют разногласия относительно роли Европы в переговорах.

Если госсекретарь настаивал на активном вовлечении европейцев в процесс, то Вэнс и Уиткофф хотели ограничиться лишь информированием ЕС о дальнейших шагах администрации Трампа.

Трамп о возможном обмене территориями

Президент США Дональд Трамп допустил идею территориального обмена между Россией и Украиной.

Он отметил, что ситуация является сложной, но в ходе переговоров планируется возвращение некоторых территорий Украине, а также взаимный обмен землями в пользу обеих сторон.

Кроме того, он объявил дату и место встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - 15 августа на Аляске.

По информации CBS News, есть вероятность, что президент Украины Владимир Зеленский присоединится к саммиту Трампа и Путина на следующей неделе.

Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет отдавать свои территории российским оккупантам.

Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиВойна в Украине