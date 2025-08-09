Уиткофф неправильно понял Путина по уступкам и Украине, - BILD

Диктатор РФ Владимир Путин не отказался от намерений полностью контролировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.
Как пишет издание со ссылкой на свои источники, Кремль предлагает лишь частичное прекращение огня - отказ от атак на объекты энергетики и крупные города в тылу, но не всеобъемлющее перемирие.
В то же время США предложили заморозить конфликт по фактической линии фронта в обмен на значительное ослабление санкций и экономические договоренности с Россией.
По данным BILD, Кремль отказался от этого варианта.
Ситуацию осложнила ошибка спецпосланника США Стива Уиткоффа, который неправильно понял заявления Путина и принял их за уступки.
В частности, российское требование "мирного ухода" украинских войск из Херсона и Запорожья было истолковано Уиткоффом как "мирный уход" войск РФ из этих регионов.
"Уиткофф не знает, о чем говорит", - прокомментировал ситуацию чиновник украинского правительства в разговоре с BILD.
По информации издания, подобную оценку разделяют и в немецком правительстве.
7 июля вечером состоялась телефонная конференция с участием спецпосланника Уиткоффа, госсекретаря Марко Рубио, вице-президента Джей Ди Вэнса и европейских партнеров.
Представители ЕС выразили сомнение в единстве американской позиции, указав на путаницу в заявлениях Уиткоффа и его малую компетентность в вопросах территориальной политики.
Кроме того, между Уиткоффом и Рубио существуют разногласия относительно роли Европы в переговорах.
Если госсекретарь настаивал на активном вовлечении европейцев в процесс, то Вэнс и Уиткофф хотели ограничиться лишь информированием ЕС о дальнейших шагах администрации Трампа.
Президент США Дональд Трамп допустил идею территориального обмена между Россией и Украиной.
Он отметил, что ситуация является сложной, но в ходе переговоров планируется возвращение некоторых территорий Украине, а также взаимный обмен землями в пользу обеих сторон.
Кроме того, он объявил дату и место встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - 15 августа на Аляске.
По информации CBS News, есть вероятность, что президент Украины Владимир Зеленский присоединится к саммиту Трампа и Путина на следующей неделе.
Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет отдавать свои территории российским оккупантам.