Віткофф і Зеленський не зустрінуться в Туреччині? Що кажуть в медіа та ОП
Президент України Володимир Зеленський з командою залишається на зв'язку зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом, але запланована зустріч у Туреччини не відбудеться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака та Axios.
"Прибув до Туреччини у складі делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Усі заплановані зустрічі відбуваються за графіком та в робочій атмосфері", - заявив Єрмак.
Він також зазначив, що перебуває на постійному зв’язку з представниками адміністрації Дональда Трампа, зокрема зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.
"Разом з американськими партнерами працюємо над припиненням російської агресії проти України та досягненням справедливого й сталого миру", - додав він.
За даними джерел Axios, Віткофф мав зустрітися з Зеленським у сьогодні в Туреччині, але відклав свою поїздку.
Що передувало
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент України сьогодні, 19 листопада, прибув з робочим візитом до Туреччини. В аеропорту його зустрів, зокрема, секретар РНБО Рустем Умеров.
Як відомо, сьогодні плануються переговори Зеленського із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Зеленський раніше повідомив, що вирушить до Туреччини, щоб "активізувати" переговори та запропонувати партнерам "напрацьовані рішення", а також відновити обмін військовополоненими.
Також раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що війна між Україною та росіянами врешті-решт завершиться переговорами. Проводити їх потрібно в Туреччині, оскільки це єдине прийнятне місце для обох сторін.
Варто зазначити, що Україна та Росія відновили переговори в Стамбулі в 2025 році - після того, як в США до влади прийшов Дональд Трамп. Проте під час трьох раундів зустрічей (у травні, червні та липні), прогресу не вдалося досягти, якщо не рахувати питання обміну полоненими.