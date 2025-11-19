ua en ru
Уиткофф и Зеленский не встретятся в Турции? Что говорят в медиа и ОП

Среда 19 ноября 2025 11:22
Уиткофф и Зеленский не встретятся в Турции? Что говорят в медиа и ОП Фото: Владимир Зеленский и Стив Уиткофф (коллаж РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский с командой остается на связи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, но запланированная встреча в Турции не состоится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и Axios.

"Прибыл в Турцию в составе делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским. Все запланированные встречи проходят по графику и в рабочей атмосфере", - заявил Ермак.

Он также отметил, что находится на постоянной связи с представителями администрации Дональда Трампа, в частности со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

"Вместе с американскими партнерами работаем над прекращением российской агрессии против Украины и достижением справедливого и устойчивого мира", - добавил он.

По данным источников Axios, Уиткофф должен был встретиться с Зеленским сегодня в Турции, но отложил свою поездку.

Что предшествовало

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины сегодня, 19 ноября, прибыл с рабочим визитом в Турцию. В аэропорту его встретил, в частности, секретарь СНБО Рустем Умеров.

Как известно, сегодня планируются переговоры Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Зеленский ранее сообщил, что отправится в Турцию, чтобы "активизировать" переговоры и предложить партнерам "наработанные решения", а также возобновить обмен военнопленными.

Также ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что война между Украиной и россиянами в конце концов завершится переговорами. Проводить их нужно в Турции, поскольку это единственное приемлемое место для обеих сторон.

Стоит отметить, что Украина и Россия возобновили переговоры в Стамбуле в 2025 году - после того, как в США к власти пришел Дональд Трамп. Однако во время трех раундов встреч (в мае, июне и июле), прогресса не удалось достичь, если не считать вопроса обмена пленными.

