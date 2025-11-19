Уиткофф и Зеленский не встретятся в Турции? Что говорят в медиа и ОП

Президент Украины Владимир Зеленский с командой остается на связи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, но запланированная встреча в Турции не состоится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и Axios .

"Прибыл в Турцию в составе делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским. Все запланированные встречи проходят по графику и в рабочей атмосфере", - заявил Ермак.

Он также отметил, что находится на постоянной связи с представителями администрации Дональда Трампа, в частности со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

"Вместе с американскими партнерами работаем над прекращением российской агрессии против Украины и достижением справедливого и устойчивого мира", - добавил он.

По данным источников Axios, Уиткофф должен был встретиться с Зеленским сегодня в Турции, но отложил свою поездку.