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Віткофф і Путін завершили зустріч у Москві: перші деталі перемовин

Фото: Стів Віткофф та російський диктатор Володимир Путін (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Спецпосланець президента США Стів Віткофф завершив зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Їх розмова тривала 4,5 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнями на сайт Кремля.

Сьогодні у Москві Віткофф мав зустріч з послом РФ з питань інвестицій Кирилом Дмитрієвим. Після чого у нього відбулись перемовини з Путіним.

Як заявляв речник Кремля Дмитро Пєсков, Путін хотів обговорити з Віткоффом варіанти "врегулювання ситуації в Україні". При цьому Пєсков зазначав, що зустріч із Віткоффом триватиме стільки, скільки буде потрібно Путіну.

О 22:30, за київським часом, російські ЗМІ почали повідомляти про те, що зустріч Путіна та Віткоффа завершилась.

"Глава Російської держави провів зустріч зі спеціальним посланником Президента Сполучених Штатів Америки Стівеном Віткоффом. Тема зустрічі - аспекти українського врегулювання", - сказано у повідомленні на сайті Кремля.

Як заявляють російські ЗМІ, у зустрічі також брали участь помічник Путіна Юрій Ушаков і його спецпредставник президента РФ з інвестиційно-економічного співробітництва Кирило Дмитрієв.

Візит Віткоффа до Росії

Сьогодні Віткофф перебуває з візитом у Росії. У нього вже зустрівся з послом РФ з питань інвестицій Кирилом Дмитрієвим. 

Детально про те, як ця зустріч важлива для президента США Дональда Трампа - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Цікаво і те, що західні ЗМІ почали заявляти про невдоволення Трампа Путіним, зокрема, через те, що Трамп розуміє - Путін затягує перемир'я з Україною.

Також сьогодні Reuters писало про те, що Віткофф, після попередньої зустрічі з Дмітрієвим, заявив Трампу, що найшвидший крок до миру в Україні - це віддати Росії право власності на чотири східні українські регіони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Володимир ПутінМирні переговориПеремир'я Росії та УкраїниСтів ВіткоффВійна в Україні