Віткофф і Путін завершили зустріч у Москві: перші деталі перемовин

Сьогодні у Москві Віткофф мав зустріч з послом РФ з питань інвестицій Кирилом Дмитрієвим. Після чого у нього відбулись перемовини з Путіним.

Як заявляв речник Кремля Дмитро Пєсков, Путін хотів обговорити з Віткоффом варіанти "врегулювання ситуації в Україні". При цьому Пєсков зазначав, що зустріч із Віткоффом триватиме стільки, скільки буде потрібно Путіну.

О 22:30, за київським часом, російські ЗМІ почали повідомляти про те, що зустріч Путіна та Віткоффа завершилась.

"Глава Російської держави провів зустріч зі спеціальним посланником Президента Сполучених Штатів Америки Стівеном Віткоффом. Тема зустрічі - аспекти українського врегулювання", - сказано у повідомленні на сайті Кремля.

Як заявляють російські ЗМІ, у зустрічі також брали участь помічник Путіна Юрій Ушаков і його спецпредставник президента РФ з інвестиційно-економічного співробітництва Кирило Дмитрієв.

Візит Віткоффа до Росії

Сьогодні Віткофф перебуває з візитом у Росії. У нього вже зустрівся з послом РФ з питань інвестицій Кирилом Дмитрієвим.

Детально про те, як ця зустріч важлива для президента США Дональда Трампа - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Цікаво і те, що західні ЗМІ почали заявляти про невдоволення Трампа Путіним, зокрема, через те, що Трамп розуміє - Путін затягує перемир'я з Україною.