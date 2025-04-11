Віткофф і Путін завершили зустріч у Москві: перші деталі перемовин

Спецпосланець президента США Стів Віткофф завершив зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Їх розмова тривала 4,5 години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнями на сайт Кремля.
Сьогодні у Москві Віткофф мав зустріч з послом РФ з питань інвестицій Кирилом Дмитрієвим. Після чого у нього відбулись перемовини з Путіним.
Як заявляв речник Кремля Дмитро Пєсков, Путін хотів обговорити з Віткоффом варіанти "врегулювання ситуації в Україні". При цьому Пєсков зазначав, що зустріч із Віткоффом триватиме стільки, скільки буде потрібно Путіну.
О 22:30, за київським часом, російські ЗМІ почали повідомляти про те, що зустріч Путіна та Віткоффа завершилась.
"Глава Російської держави провів зустріч зі спеціальним посланником Президента Сполучених Штатів Америки Стівеном Віткоффом. Тема зустрічі - аспекти українського врегулювання", - сказано у повідомленні на сайті Кремля.
Як заявляють російські ЗМІ, у зустрічі також брали участь помічник Путіна Юрій Ушаков і його спецпредставник президента РФ з інвестиційно-економічного співробітництва Кирило Дмитрієв.
Сьогодні Віткофф перебуває з візитом у Росії. У нього вже зустрівся з послом РФ з питань інвестицій Кирилом Дмитрієвим.
Детально про те, як ця зустріч важлива для президента США Дональда Трампа - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Цікаво і те, що західні ЗМІ почали заявляти про невдоволення Трампа Путіним, зокрема, через те, що Трамп розуміє - Путін затягує перемир'я з Україною.
Також сьогодні Reuters писало про те, що Віткофф, після попередньої зустрічі з Дмітрієвим, заявив Трампу, що найшвидший крок до миру в Україні - це віддати Росії право власності на чотири східні українські регіони.
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