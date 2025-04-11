Уиткофф и Путин завершили встречу в Москве: первые детали переговоров

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф завершил встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Их разговор длился 4,5 часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылками на сайт Кремля.
Сегодня в Москве Уиткофф встретился с послом РФ по вопросам инвестиций Кириллом Дмитриевым. После чего у него состоялись переговоры с Путиным.
Как заявлял пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Путин хотел обсудить с Уиткоффом варианты "урегулирования ситуации в Украине". При этом Песков отмечал, что встреча с Уиткоффом продлится столько, сколько будет нужно Путину.
В 22:30, по киевскому времени, российские СМИ начали сообщать о том, что встреча Путина и Уиткоффа завершилась.
"Глава Российского государства провел встречу со специальным посланником Президента Соединенных Штатов Америки Стивеном Уиткоффом. Тема встречи - аспекты украинского урегулирования", - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Как заявляют российские СМИ, во встрече также участвовали помощник Путина Юрий Ушаков и его спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
Сегодня Уиткофф находится с визитом в России. У него уже встретился с послом РФ по вопросам инвестиций Кириллом Дмитриевым.
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Интересно и то, что западные СМИ начали заявлять о недовольстве Трампа Путиным, в частности, из-за того, что Трамп понимает - Путин затягивает перемирие с Украиной.
Также сегодня Reuters писало о том, что Уиткофф, после предыдущей встречи с Дмитриевым, заявил Трампу, что самый быстрый шаг к миру в Украине - это отдать России право собственности на четыре восточных украинских региона.
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