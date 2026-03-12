Віткофф і Кушнер зустрілися з посланцем Путіна у Флориді: був і ще один учасник

Переговори щодо завершення війни в Україні

Черговий раунд тристоронніх переговорів планувався на цей тиждень, однак зустріч було відкладено за пропозицією США, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що Київ готовий провести переговори в будь-який момент у форматі, який "може допомогти й буде реалістичним з точки зору закінчення війни".

Днями український президент сказав, що Україна та Туреччина готуються до проведення нового раунду переговорів з США і Росією у тристоронньому форматі.

Своєю чергою Віткофф заінтригував заявою про прогрес у переговорах щодо завершення війни в Україні.

Також спецпосланець Трампа в ефірі CNBC заявив, що врегулювання війни РФ проти України займає більше часу, ніж очікував президент США, але у Вашингтоні сподіваються на переломний момент.