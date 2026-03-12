UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Віткофф і Кушнер зустрілися з посланцем Путіна у Флориді: був і ще один учасник

09:26 12.03.2026 Чт
2 хв
Хто до них приєднався
aimg Ірина Глухова
Фото: Стів Віткофф і Джаред Кушнер(Getty Images)

У Флориді відбулася зустріч делегацій США та Росії у середу, 11 березня. Команди обговорили різноманітні теми та домовилися підтримувати зв'язок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа в соцмережі Х.

Читайте також: У Трампа сподіваються, що для миру в Україні скоро буде переломний момент

До американської делегації, окрім Віткоффа, входив зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Грюнбаум.

Російську делегацію очолював спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв.

"Команди обговорили різні теми й домовилися підтримувати зв'язок", - розповів спецпосланець Трампа.

При цьому жодних деталей переговорів Віткофф не розкрив.

Тим часом очільник російської сторони на перемовинах, директор російського фонду прямих інвестицій Дмитрієв зробив репост допису Віткоффа й подякував "за плідну зустріч".

Варто додати, що минулого разу подібна зустріч відбулася у Флориді наприкінці січня.

Переговори щодо завершення війни в Україні

Черговий раунд тристоронніх переговорів планувався на цей тиждень, однак зустріч було відкладено за пропозицією США, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що Київ готовий провести переговори в будь-який момент у форматі, який "може допомогти й буде реалістичним з точки зору закінчення війни".

Днями український президент сказав, що Україна та Туреччина готуються до проведення нового раунду переговорів з США і Росією у тристоронньому форматі.

Своєю чергою Віткофф заінтригував заявою про прогрес у переговорах щодо завершення війни в Україні.

Також спецпосланець Трампа в ефірі CNBC заявив, що врегулювання війни РФ проти України займає більше часу, ніж очікував президент США, але у Вашингтоні сподіваються на переломний момент.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиФлоридаСтів ВіткоффВійна в Україні