Уиткофф и Кушнер встретились с посланником Путина во Флориде: был и еще один участник

Во Флориде состоялась встреча делегаций США и России в среду, 11 марта. Команды обсудили различные темы и договорились поддерживать связь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление специального посланника президента США Стива Уиткоффа в соцсети Х.
В американскую делегацию, кроме Уиткоффа, входил зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.
Российскую делегацию возглавлял спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев.
"Команды обсудили различные темы и договорились поддерживать связь", - рассказал спецпосланник Трампа.
При этом никаких деталей переговоров Уиткофф не раскрыл.
Между тем глава российской стороны на переговорах, директор российского фонда прямых инвестиций Дмитриев сделал репост сообщения Уиткоффа и поблагодарил "за плодотворную встречу".
Стоит добавить, что в прошлый раз подобная встреча состоялась во Флориде в конце января.
Очередной раунд трехсторонних переговоров планировался на эту неделю, однако встреча была отложена по предложению США, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что Киев готов провести переговоры в любой момент в формате, который "может помочь и будет реалистичным с точки зрения окончания войны".
На днях украинский президент сказал, что Украина и Турция готовятся к проведению нового раунда переговоров с США и Россией в трехстороннем формате.
В свою очередь Уиткофф заинтриговал заявлением о прогрессе в переговорах по завершению войны в Украине.
Также спецпосланник Трампа в эфире CNBC заявил, что урегулирование войны РФ против Украины занимает больше времени, чем ожидал президент США, но в Вашингтоне надеются на переломный момент.