Уиткофф и Кушнер встретились с посланником Путина во Флориде: был и еще один участник

09:26 12.03.2026 Чт
2 мин
Кто к ним присоединился
aimg Ірина Глухова
Фото: Стив Уиткофф и Джаред Кушнер(Getty Images)

Во Флориде состоялась встреча делегаций США и России в среду, 11 марта. Команды обсудили различные темы и договорились поддерживать связь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление специального посланника президента США Стива Уиткоффа в соцсети Х.

Читайте также: У Трампа надеются, что для мира в Украине скоро будет переломный момент

В американскую делегацию, кроме Уиткоффа, входил зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

Российскую делегацию возглавлял спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев.

"Команды обсудили различные темы и договорились поддерживать связь", - рассказал спецпосланник Трампа.

При этом никаких деталей переговоров Уиткофф не раскрыл.

Между тем глава российской стороны на переговорах, директор российского фонда прямых инвестиций Дмитриев сделал репост сообщения Уиткоффа и поблагодарил "за плодотворную встречу".

Стоит добавить, что в прошлый раз подобная встреча состоялась во Флориде в конце января.

Переговоры по завершению войны в Украине

Очередной раунд трехсторонних переговоров планировался на эту неделю, однако встреча была отложена по предложению США, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что Киев готов провести переговоры в любой момент в формате, который "может помочь и будет реалистичным с точки зрения окончания войны".

На днях украинский президент сказал, что Украина и Турция готовятся к проведению нового раунда переговоров с США и Россией в трехстороннем формате.

В свою очередь Уиткофф заинтриговал заявлением о прогрессе в переговорах по завершению войны в Украине.

Также спецпосланник Трампа в эфире CNBC заявил, что урегулирование войны РФ против Украины занимает больше времени, чем ожидал президент США, но в Вашингтоне надеются на переломный момент.

