Віткофф і Кушнер в Україні. Що відомо про перший візит посланців Трампа до Києва

Віткофф і Кушнер в Україні: що відомо

Для Віткоффа та Кушнера це перший візит в Україну.

Раніше до Києва приїздив інший представник Трампа - Кіт Келлог, який займався питаннями України. Під час візитів Келлога ворожі удари по Києву припинялися, українці жартували, що його присутність фактично "працює як ППО".

Однак під час серпневого візиту Келлога до України це вже не спрацювало і ворожі удари все ж були. Сам Келлог припустив, що однією з причин цього може бути його нинішній статус, адже після завершення роботи в уряді він став приватною особою.

Напередодні візиту посланців США президент України Володимир Зеленський зібрав нараду з українськими переговорниками. За його словами, українська сторона готова до зустрічі та підготувала власні пропозиції щодо встановлення миру.

Віткофф і Кушнер у Москві: що відомо

Вчора, 5 вересня посланці Трампа були у Москві, вони провели тригодинну зустріч з Путіним.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що зустріч була "змістовною, конструктивною, гранично відвертою та довірчою". Він також заявив, що представники Трампа "пообіцяли використовувати в ході контактів у Києві отримані від президента Росії спостереження та оцінки щодо виходу на міцне мирне врегулювання конфлікту".

Разом з тим, Reuters з посиланням на чиновника Білого дому пише, що переговори були "змістовними" і подальші кроки будуть оголошені найближчими тижнями. А от Віткофф та Кушнер коментарів щодо візиту не давали.

За даними ЗМІ, до складу американської делегації на переговорах у Москві входили представники Ради нацбезпеки, Держдепартаменту та Міністерства фінансів.

Як пишуть ЗМІ, після переговорів літак Віткоффа та Кушнера вилетів із Москви о 00:29 та сів в аеропорту Жешув-Ясенка у Підкарпатському воєводстві Польщі о 02:31.

Контекст

Цього тижня президент України Володимир Зеленський анонсував візит американських переговорників до Києва на неділю, а до цього - до Москви.

У п'ятницю Зеленський також заявив, що Україна не битиме по Москві на час візиту американців і чекає відповідного рішення від РФ щодо України. Україна пропонувала також і перемир'я на фронті, однак агресор не відповів на таку ініціативу.

Згодом у Кремлі заявили, що російський диктатор Володимир Путін дав вказівку протягом трьох діб не завдавати ударів по Києву (з опівночі, 6 вересня, протягом трьох днів, до 9 вересня).

Президент США, коментуючи поїздку Віткоффа і Кушнера до України та РФ заявляв, що вони везуть із собою пропозицію закінчити війну.