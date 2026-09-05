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Зеленський: РФ атакувала аеропорти "Київ" і "Бориспіль", туди могли прилетіти американці

12:09 05.09.2026 Сб
2 хв
Президент України зробив ворогу нове попередження
aimg Юлія Капітонова
Зеленський: РФ атакувала аеропорти "Київ" і "Бориспіль", туди могли прилетіти американці Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Минулої ночі Росія завдала ударів по українських аеропортах у Києві та в Борисполі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"Вночі були й демонстративні російські удари по наших аеропортах - у Києві та в Борисполі. Саме цілеспрямовано, вперше за довгий час. Очевидно, такі удари Росії по аеропортах є реакцією на обговорення і підготовку можливості для американської сторони скористатися літаком для прибуття в Україну та приземлитися в аеропорту "Київ" або в аеропорту "Бориспіль", - заявив Зеленський.

Президент України наголосив, що Росія застосувала "шахеди" у відповідь на американську дипломатію.

На тлі останніх подій Зеленський оголосив, що на наступному тижні разом з командою скорегує операцію щодо російського повітряного простору, який став небезпечним через присутність дронів і ракет у небі.

"Звісно, з нашої сторони жодних загроз дипломатії немає і не буде. Україна зацікавлена в наближенні миру. Росія відповідатиме за те, що вона робить. Дякую всім, хто допомагає нашій державі та українцям!", - підсумував Зеленський.

Що важливо розуміти, 5 вересня стало відомо, що Росія відмовилася від повітряного перемир'я на час візиту посланців Трампа.

Цього ж дня в ЗСУ зробили заяву про перемир'я на фронті.

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