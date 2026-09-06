Уиткофф и Кушнер в Украине. Что известно о первом визите посланцев Трампа в Киев

Уиткофф и Кушнер в Украине: что известно

Для Уиткоффа и Кушнера это первый визит в Украину.

Ранее в Киев приезжал другой представитель Трампа – Кит Келлог, занимавшийся вопросами Украины. В ходе визитов Келлога вражеские удары по Киеву прекращались, украинцы шутили, что его присутствие фактически "работает как ПВО".

Однако во время августовского визита Келлога в Украину это уже не сработало и вражеские удары все же были. Сам Келлог предположил, что одной из причин этого может быть его нынешний статус, ведь по завершении работы в правительстве он стал частным лицом.

В преддверии визита посланцев США президент Украины Владимир Зеленский собрал совещание с украинскими переговорщиками. По его словам, украинская сторона готова к встрече и подготовила свои предложения по установлению мира.

Уиткофф и Кушнер в Москве: что известно

Вчера, 5 сентября, посланцы Трампа были в Москве, они провели трехчасовую встречу с Путиным.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что встреча была "содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной". Он также заявил, что представители Трампа "пообещали использовать в ходе контактов в Киеве полученные от президента России наблюдения и оценки выхода на крепкое мирное урегулирование конфликта".

Вместе с тем, Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома пишет, что переговоры были "содержательными" и дальнейшие шаги будут объявлены в ближайшие недели. А вот Уиткофф и Кушнер комментариев по поводу визита не давали.

По данным СМИ, в состав американской делегации на переговорах в Москве входили представители Совета национальной безопасности, Госдепартамента и Министерства финансов.

Как пишут СМИ, после переговоров самолет Уиткоффа и Кушнера вылетел из Москвы в 00:29 и сел в аэропорту Жешув-Ясенко в Подкарпатском воеводстве Польши в 02:31.

Контекст

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит американских переговорщиков в Киев на воскресенье, а до этого - в Москву.

В пятницу Зеленский также заявил, что Украина не будет бить по Москве во время визита американцев и ждет соответствующего решения от РФ по Украине. Украина предлагала также и перемирие на фронте, однако агрессор не ответил на такую инициативу.

Впоследствии в Кремле заявили, что российский диктатор Владимир Путин дал указание в течение трех суток не наносить удары по Киеву (с полуночи, 6 сентября, в течение трех дней, до 9 сентября).

Президент США, комментируя поездку Уиткоффа и Кушнера в Украину и РФ, заявлял, что они везут с собой предложение закончить войну.