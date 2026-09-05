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Буданов підтвердив, що Україна пропонувала перемир'я з РФ на фронті

12:26 05.09.2026 Сб
2 хв
Україна пропонувала тишу не лише в небі, а й безпосередньо на фронті
aimg Марія Науменко
Буданов підтвердив, що Україна пропонувала перемир'я з РФ на фронті Фото: керівник Офісу президента Кирило Буданов (Getty Images)
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Україна запропонувала Росії повне припинення вогню, яке мало охопити фронт і повітряний простір. Однак Москва не дала на це жодної відповіді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника ОП Кирила Буданова в коментарі "Суспільному".

Буданов підтвердив, що Київ справді виступав із пропозицією щодо припинення вогню. Йдеться не лише про зупинку російських ударів по Україні, а й про ситуацію безпосередньо на лінії фронту.

За його словами, пропозицію передали особисто Путіну. Водночас Москва на неї не відреагувала.

"Але дрони летять, ви все бачили", - сказав керівник ОП.

До України мають приїхати Віткофф і Кушнер

Окремо Буданов повідомив про майбутній візит до України спеціальних представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

За його словами, їхній приїзд запланований на цю неділю.

Буданов також припустив, що під час візиту американських представників Росія може не завдавати ударів по Києву. Водночас він не заявляв про отримані від РФ гарантії щодо цього.

Нагадуємо, у ніч проти 5 вересня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками, зокрема завдала ударів по аеропортах "Київ" та "Бориспіль".

Президент Володимир Зеленський заявив, що це могло бути пов'язано з підготовкою можливого прибуття американських представників до України літаком.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна Кирило Буданов Режим припинення вогню
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