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Зеленський зібрав нараду перед візитом Віткоффа і Кушнера: пропозиції підготовлені

13:01 06.09.2026 Нд
1 хв
Президент назвав три речі, які потрібні Україні для завершення війни
aimg Валерія Абабіна
Зеленський зібрав нараду перед візитом Віткоффа і Кушнера: пропозиції підготовлені Фото: Президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
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Перед зустріччю з командою Трампа Україна визначила свої пріоритети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

За словами президента, нарада з переговорною групою відбулася безпосередньо перед зустріччю з посланцями Трампа. Він наголосив, що Україна завжди була і буде конструктивною та зацікавлена в наближенні завершення війни.

Фото: Нарада перед зустріччю з посланцями Трампа. (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Мир потрібен. Гарантії безпеки потрібні. Достойний характер повоєнного миру потрібен. Наші пропозиції підготовлені", - заявив Зеленський.

Президент додав, що важливо працювати скоординовано, змістовно та реалістично.

Нагадаємо, про візит посланців Трампа до Києва Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 4 вересня. Візит остаточно узгодили того ж дня: спершу Віткофф і Кушнер мали відвідати Москву, а в неділю, 6 вересня, приїхати до Києва.

Перед приїздом до української столиці спецпосланці 5 вересня провели переговори з Путіним у Кремлі - зустріч тривала понад три години.

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