Келлог пояснив, чому РФ почала бити по Україні під час його візитів

Росія раніше не завдавала ударів під час візитів Кіта Келлога, однак цього разу ситуація змінилася, і американець пояснив можливу причину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю колишнього спеціального представника президента США з питань України Кіта Келлога журналістці Раміні Есхакзай.

Під час розмови журналістка нагадала Келлогу, що в Україні його свого часу жартома називали "ППО", оскільки під час його перебування в тому чи іншому місті Росія не завдавала ударів. Водночас останній візит американця відбувався вже за іншого сценарію.

Келлог припустив, що однією з причин може бути його нинішній статус. Після завершення роботи в американському уряді він став приватною особою.

"Думаю, Путін мене не любить і я його теж не люблю. І думаю те, що я тепер приватна особа, людина, яка не працює в уряді, напевно, теж на це впливає", - сказав Келлог.

Водночас він вважає, що російський диктатор міг намагатися таким чином передати певний сигнал. Однак Келлог переконаний, що Москва не зможе досягти бажаного результату.

"Він не перемагає, він програє. Він намагається зламати волю людей, але це не спрацює", - заявив колишній спецпредставник США.

Келлог також зазначив, що не надто переймається тим, що саме думає про нього Путін. За його словами, він цінує можливість перебувати в Україні та допомагати країні, коли має таку можливість.

При цьому американець прямо сказав, що його ставлення до російського диктатора є негативним.

"На дуже особистому та професійному рівні я його не люблю і він не любить мене", - заявив Келлог.