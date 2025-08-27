Віткофф, Єрмак та Умєров цього тижня обговорять гарантії безпеки для України, - ЗМІ

Джерело, знайоме з планами обговорення, повідомило, що ключовою темою стануть саме гарантії безпеки. З української сторони у переговорах візьмуть участь керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров.

Окрім обговорення гарантій безпеки, на порядку денному буде обговорення можливої майбутньої двосторонньої зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Видання зазначає, що делегація України прибуде на переговори на тлі розгортання інтенсивних дискусій щодо надання Україні гарантій безпеки.

"Поки Трамп наполягає на швидкій угоді між Києвом та Москвою щодо припинення війни, прихильники України зосереджуються на визначенні гарантій безпеки, які вони можуть надати, щоб забезпечити виконання будь-якої угоди, досягнутої з Путіним", - сказано у матеріалі.