Уиткофф, Ермак и Умеров на этой неделе обсудят гарантии безопасности для Украины, - СМИ

Источник, знакомый с планами обсуждения, сообщил, что ключевой темой станут именно гарантии безопасности. С украинской стороны в переговорах примут участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Кроме обсуждения гарантий безопасности, на повестке дня будет обсуждение возможной будущей двусторонней встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Издание отмечает, что делегация Украины прибудет на переговоры на фоне развертывания интенсивных дискуссий о предоставлении Украине гарантий безопасности.

"Пока Трамп настаивает на быстром соглашении между Киевом и Москвой о прекращении войны, сторонники Украины сосредотачиваются на определении гарантий безопасности, которые они могут предоставить, чтобы обеспечить выполнение любого соглашения, достигнутого с Путиным", - говорится в материале.