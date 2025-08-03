Віткофф буде в Москві уже сьогодні, візит може дати результати, - посол США при НАТО

Спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф в неділю відвідає Москву. Візит може дати певні результати.
Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю телеканалу WHO13.
Дипломат зазначив, що Україна та Росія мають погодилися на мирну угоду і "просто припинити вбивства".
Він зазначив, що щотижня на полі бою гинуть тисячі солдатів, а сотні громадян - звичайних людей в Україні - гинуть або зазнають поранень під час нічних атак.
"Візит посла Віткоффа до Москви цих вихідних, імовірно, дасть певні результати", - заявив Вітакер.
Президент США Дональд Трамп 29 липня скоротив до 10 днів крайній термін для досягнення Росією миру з Україною. Новий дедлайн спливає 8 серпня.
Однак у Кремлі заявили про намір продовжувати агресивну війну.
Згодом Трамп заявив, що Стів Віткофф відвідає Москву для переговорів із Володимиром Путіним та не виключив запровадження сакнцій проти держави-агресора.
Посол США при НАТО Вітакер переконаний, що санкції Трампа позбавлять Росію можливості надалі вести війну.