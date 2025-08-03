Віткофф буде в Москві уже сьогодні, візит може дати результати, - посол США при НАТО

Дипломат зазначив, що Україна та Росія мають погодилися на мирну угоду і "просто припинити вбивства".

Він зазначив, що щотижня на полі бою гинуть тисячі солдатів, а сотні громадян - звичайних людей в Україні - гинуть або зазнають поранень під час нічних атак.

"Візит посла Віткоффа до Москви цих вихідних, імовірно, дасть певні результати", - заявив Вітакер.