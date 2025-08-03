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Дональд Трамп Війна в Україні НАБУ і САП

Віткофф буде в Москві уже сьогодні, візит може дати результати, - посол США при НАТО

Фото: спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф в неділю відвідає Москву. Візит може дати певні результати.

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю телеканалу WHO13.

Дипломат зазначив, що Україна та Росія мають погодилися на мирну угоду і "просто припинити вбивства".

Він зазначив, що щотижня на полі бою гинуть тисячі солдатів, а сотні громадян - звичайних людей в Україні - гинуть або зазнають поранень під час нічних атак.

"Візит посла Віткоффа до Москви цих вихідних, імовірно, дасть певні результати", - заявив Вітакер.

Дедлайн Трампа для РФ

Президент США Дональд Трамп 29 липня скоротив до 10 днів крайній термін для досягнення Росією миру з Україною. Новий дедлайн спливає 8 серпня.

Однак у Кремлі заявили про намір продовжувати агресивну війну.

Згодом Трамп заявив, що Стів Віткофф відвідає Москву для переговорів із Володимиром Путіним та не виключив запровадження сакнцій проти держави-агресора.

Посол США при НАТО Вітакер переконаний, що санкції Трампа позбавлять Росію можливості надалі вести війну.

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Дональд ТрампСтів Віткофф