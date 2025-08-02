Санкції Трампа позбавлять Росію можливості фінансувати війну, - посол США при НАТО
Після 8 серпня нові руйнівні мита і санкції Дональда Трампа залишать Росію без друзів і торговельних партнерів, що не дозволить їй надалі фінансувати війну.
Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в інтерв'ю телеканалу Newsmaх, повідомляє РБК-Україна на сторінку політика в соцмережі Х.
Дипломат підкреслив, що президент Трамп, "краще за будь-кого розуміється на важелях впливу".
На його думку, заява глави держави про введення "руйнівних" мит і санкцій проти Росії з 8 серпня, "має велике значення".
"Адже як Росія фінансує цю війну? Як вона спроможна платити новобранцю, рядовому в армії, який, найімовірніше, відправиться на фронт і загине через два тижні після мінімальної підготовки? Їм доводиться платити еквівалент 100 тисяч доларів США за участь у війні", - сказав політик.
Вітакер нагадав, що Росія отримує найбільший прибуток від продажу нафти, яку продає Китаю, Індії та Бразилії. І нагадав, що після набуття чинності обмежень, "ці країни зазнають суттєвих наслідків за ведення бізнесу з Росією".
"У Росії не залишиться друзів, не залишиться торговельних партнерів. І її здатність фінансувати війну припиниться", - підкреслив посол США при НАТО.
President Trump has pursued peace since day one, but @POTUS’s patience is wearing thin.— U.S. Ambassador to NATO (@USAmbNATO) August 1, 2025
In my interview with @NEWSMAX, I emphasized that ending the Russia-Ukraine war is a top priority as we push for a durable, negotiated settlement. pic.twitter.com/hMG2xS0p8S
Дедлайн Трампа для Кремля
Всередині липня Дональд Трамп висловив розчарування масованими обстрілами Росією українських міст та цивільної інфраструктури і встановив для російського диктатора Володимира Путіна дедлайн у 50 днів для досягнення миру з Україною.
У разі відсутності бажання домовлятися, глава Білого дому пригрозив запровадити санкції проти Росії та країн, що закуповують російську нафту - Китаю, Індії й Туреччини.
Однак 29 липня Трамп неочікувано скоротив дедлайн до 10 днів через відсутність прогресу з боку Кремля - до 8 серпня.
У Москві заявили, що продовжать війну проти України, попри ультиматуми американського лідера. І навіть пригрозили відмовою продовжити зі США договір про обмеження ядерних озброєнь (СНО-3).
Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв у відповідь на 10-денний дедлайн заявив, що це "крок до війни" Росії зі США.
Натомість Трамп порадив "слідкувати за словами" і наказав розгорнути два атомні підводні човни неподалік російського узбережжя.
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