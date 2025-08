Санкції Трампа позбавлять Росію можливості фінансувати війну, - посол США при НАТО

Дипломат підкреслив, що президент Трамп, "краще за будь-кого розуміється на важелях впливу".

На його думку, заява глави держави про введення "руйнівних" мит і санкцій проти Росії з 8 серпня, "має велике значення".

"Адже як Росія фінансує цю війну? Як вона спроможна платити новобранцю, рядовому в армії, який, найімовірніше, відправиться на фронт і загине через два тижні після мінімальної підготовки? Їм доводиться платити еквівалент 100 тисяч доларів США за участь у війні", - сказав політик.

Вітакер нагадав, що Росія отримує найбільший прибуток від продажу нафти, яку продає Китаю, Індії та Бразилії. І нагадав, що після набуття чинності обмежень, "ці країни зазнають суттєвих наслідків за ведення бізнесу з Росією".

"У Росії не залишиться друзів, не залишиться торговельних партнерів. І її здатність фінансувати війну припиниться", - підкреслив посол США при НАТО.

President Trump has pursued peace since day one, but @POTUS’s patience is wearing thin.



In my interview with @NEWSMAX, I emphasized that ending the Russia-Ukraine war is a top priority as we push for a durable, negotiated settlement. pic.twitter.com/hMG2xS0p8S