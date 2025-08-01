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Віткофф поїде до Росії, - Трамп

П'ятниця 01 серпня 2025 00:59
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Віткофф поїде до Росії, - Трамп Фото: Стів Віткофф (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф відвідає Росію.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

Зокрема, під час спілкування з журналістами Трамп заявив, що Штати запровадять санкції проти Росії. Однак він не впевнений, що вони якось вплинуть на російського диктатора Володимира Путіна.

Після чого Трамп розкрив плани Віткоффа, заявивши, що той після візиту на Близький Схід відправиться до Росії.

"Він їде до Росії, вірите чи ні", - сказав Трамп.

Додаткові подробиці про майбутню поїздку Віткоффа не були розкриті.

Візит Віткоффа до Росії

Останній відомий візит Віткоффа до Росії відбувся у квітні цього року - тоді він зустрівся з послом РФ з питань інвестицій Кирилом Дмитрієвим.

У тому ж числі, під час поїздки, спецпосланник зустрівся й з Путіним. Детальніше про його візит до Росії - у матеріалі РБК-Україна.

Як писало Reuters, Віткофф пізніше заявив Трампу про те, що найшвидший крок до миру в Україні - це нібито віддати Росії право власності на чотири східні українські регіони.

РБК-Україна в своєму матеріалі детально розповіло, хто такий Віткофф і яка його роль у питанні завершення війни в Україні.

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