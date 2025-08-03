Уиткофф будет в Москве уже сегодня, визит может дать результаты, - посол США при НАТО

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в воскресенье посетит Москву. Визит может дать определенные результаты.
Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью телеканалу WHO13.
Дипломат отметил, что Украина и Россия должны согласились на мирное соглашение и "просто прекратить убийства".
Он отметил, что еженедельно на поле боя гибнут тысячи солдат, а сотни граждан - обычных людей в Украине - погибают или получают ранения во время ночных атак.
"Визит посла Виткоффа в Москву в эти выходные, вероятно, даст определенные результаты", - заявил Уитакер.
Президент США Дональд Трамп 29 июля сократил до 10 дней крайний срок для достижения Россией мира с Украиной. Новый дедлайн истекает 8 августа.
Однако в Кремле заявили о намерении продолжать агрессивную войну.
Позже Трамп заявил, что Стив Уиткофф посетит Москву для переговоров со Владимиром Путиным и не исключил введения санкций против государства-агрессора.
Посол США при НАТО Уитакер предположил, что санкции Трампа лишат Россию возможности в дальнейшем вести войну.