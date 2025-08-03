RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Дональд Трамп Война в Украине НАБУ и САП

Уиткофф будет в Москве уже сегодня, визит может дать результаты, - посол США при НАТО

Фото: специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в воскресенье посетит Москву. Визит может дать определенные результаты.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью телеканалу WHO13.

Дипломат отметил, что Украина и Россия должны согласились на мирное соглашение и "просто прекратить убийства".

Он отметил, что еженедельно на поле боя гибнут тысячи солдат, а сотни граждан - обычных людей в Украине - погибают или получают ранения во время ночных атак.

"Визит посла Виткоффа в Москву в эти выходные, вероятно, даст определенные результаты", - заявил Уитакер.

Дедлайн Трампа для РФ

Президент США Дональд Трамп 29 июля сократил до 10 дней крайний срок для достижения Россией мира с Украиной. Новый дедлайн истекает 8 августа.

Однако в Кремле заявили о намерении продолжать агрессивную войну.

Позже Трамп заявил, что Стив Уиткофф посетит Москву для переговоров со Владимиром Путиным и не исключил введения санкций против государства-агрессора.

Посол США при НАТО Уитакер предположил, что санкции Трампа лишат Россию возможности в дальнейшем вести войну.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд ТрампСтив Уиткофф