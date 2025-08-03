Уиткофф будет в Москве уже сегодня, визит может дать результаты, - посол США при НАТО

Дипломат отметил, что Украина и Россия должны согласились на мирное соглашение и "просто прекратить убийства".

Он отметил, что еженедельно на поле боя гибнут тысячи солдат, а сотни граждан - обычных людей в Украине - погибают или получают ранения во время ночных атак.

"Визит посла Виткоффа в Москву в эти выходные, вероятно, даст определенные результаты", - заявил Уитакер.