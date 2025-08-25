ua en ru
Пн, 25 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Це потрібно зробити у серпні. Садівникам нагадали важливе правило, яке врятує виноград

Понеділок 25 серпня 2025 13:10
UA EN RU
Це потрібно зробити у серпні. Садівникам нагадали важливе правило, яке врятує виноград У серпні виноград активно визріває та набирає сік (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Серпень - вирішальний період для винограду. Саме у цей період ягоди активно визрівають і набирають сік.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області у Facebook.

Що зробити у серпні, щоб отримати гарний врожай

Українцям розповіли, що для забезпечення якісного врожаю винограду та зниження ризику захворювань, важливо подбати про правильний догляд за кущами.

Однією з основних процедур у цей час є видалення листя навколо грон.

Уточнюється, що цей агроприйом дозволяє:

  • покращити вентиляцію куща;
  • зменшити вологість у зоні плодоношення;
  • знизити ризик ураження грибковими захворюваннями;
  • прискорити достигання ягід;
  • покращити смакові властивості винограду.

"Увага! Обрізку слід проводити обережно - видаляються лише ті листки, які затінюють грона", - наголосили експерти Держпродспоживслужби.

Садівникам нагадали, що надмірне видалення зелені може послабити фотосинтез і негативно вплинути на розвиток рослини.

Крім того, у серпні фахівці рекомендують провести укорочення верхівок пагонів - приблизно на 35-40 см.

У Держпродспоживслужбі пояснили, що це дає змогу:

  • обмежити ріст нових пагонів;
  • зменшити утворення пасинків;
  • покращити повітрообмін у кроні;
  • швидше випаровувати надлишкову вологу;
  • зменшити ризик поширення хвороб.

"Важливо! Усі роботи (обрізка та чеканка) проводяться тільки в суху погоду, щоб уникнути інфікування зрізів", - додали у відомстві.

За умови підвищеної вологості або прогнозу дощів українцям рекомендували обробити кущі фунгіцидами - з профілактичною метою.

"Своєчасний і грамотний догляд у серпні - запорука здорового, солодкого та багатого врожаю винограду", - підсумували експерти.

Це потрібно зробити у серпні. Садівникам нагадали важливе правило, яке врятує виноградЦе потрібно зробити у серпні. Садівникам нагадали важливе правило, яке врятує виноградПублікація ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області (скриншот: facebook.com/gudpsspoltava)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості погоди в Україні на початку серпня та пояснювали, які регіони можуть втратити врожай через посуху, розповсюдження шкідників і поширення хвороб.

Крім того, ми пояснювали, який небезпечний клоп загрожує понад 100 культурам і може знищити врожай в Україні.

Читайте також, які небезпечні для рослин комахи знищують сад за кілька років і як від них захиститись.

Читайте РБК-Україна в Google News
Держпродспоживслужба аграрії Фрукти Сад і огород Поради Фермери Ягоди
Новини
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили