Це потрібно зробити у серпні. Садівникам нагадали важливе правило, яке врятує виноград

Серпень - вирішальний період для винограду. Саме у цей період ягоди активно визрівають і набирають сік.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області у Facebook.

Що зробити у серпні, щоб отримати гарний врожай

Українцям розповіли, що для забезпечення якісного врожаю винограду та зниження ризику захворювань, важливо подбати про правильний догляд за кущами.

Однією з основних процедур у цей час є видалення листя навколо грон.

Уточнюється, що цей агроприйом дозволяє:

покращити вентиляцію куща;

зменшити вологість у зоні плодоношення;

знизити ризик ураження грибковими захворюваннями;

прискорити достигання ягід;

покращити смакові властивості винограду.

"Увага! Обрізку слід проводити обережно - видаляються лише ті листки, які затінюють грона", - наголосили експерти Держпродспоживслужби.

Садівникам нагадали, що надмірне видалення зелені може послабити фотосинтез і негативно вплинути на розвиток рослини.

Крім того, у серпні фахівці рекомендують провести укорочення верхівок пагонів - приблизно на 35-40 см.

У Держпродспоживслужбі пояснили, що це дає змогу:

обмежити ріст нових пагонів;

зменшити утворення пасинків;

покращити повітрообмін у кроні;

швидше випаровувати надлишкову вологу;

зменшити ризик поширення хвороб.

"Важливо! Усі роботи (обрізка та чеканка) проводяться тільки в суху погоду, щоб уникнути інфікування зрізів", - додали у відомстві.

За умови підвищеної вологості або прогнозу дощів українцям рекомендували обробити кущі фунгіцидами - з профілактичною метою.

"Своєчасний і грамотний догляд у серпні - запорука здорового, солодкого та багатого врожаю винограду", - підсумували експерти.

Публікація ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області (скриншот: facebook.com/gudpsspoltava)