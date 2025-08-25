Це потрібно зробити у серпні. Садівникам нагадали важливе правило, яке врятує виноград
Серпень - вирішальний період для винограду. Саме у цей період ягоди активно визрівають і набирають сік.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області у Facebook.
Що зробити у серпні, щоб отримати гарний врожай
Українцям розповіли, що для забезпечення якісного врожаю винограду та зниження ризику захворювань, важливо подбати про правильний догляд за кущами.
Однією з основних процедур у цей час є видалення листя навколо грон.
Уточнюється, що цей агроприйом дозволяє:
- покращити вентиляцію куща;
- зменшити вологість у зоні плодоношення;
- знизити ризик ураження грибковими захворюваннями;
- прискорити достигання ягід;
- покращити смакові властивості винограду.
"Увага! Обрізку слід проводити обережно - видаляються лише ті листки, які затінюють грона", - наголосили експерти Держпродспоживслужби.
Садівникам нагадали, що надмірне видалення зелені може послабити фотосинтез і негативно вплинути на розвиток рослини.
Крім того, у серпні фахівці рекомендують провести укорочення верхівок пагонів - приблизно на 35-40 см.
У Держпродспоживслужбі пояснили, що це дає змогу:
- обмежити ріст нових пагонів;
- зменшити утворення пасинків;
- покращити повітрообмін у кроні;
- швидше випаровувати надлишкову вологу;
- зменшити ризик поширення хвороб.
"Важливо! Усі роботи (обрізка та чеканка) проводяться тільки в суху погоду, щоб уникнути інфікування зрізів", - додали у відомстві.
За умови підвищеної вологості або прогнозу дощів українцям рекомендували обробити кущі фунгіцидами - з профілактичною метою.
"Своєчасний і грамотний догляд у серпні - запорука здорового, солодкого та багатого врожаю винограду", - підсумували експерти.
Публікація ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області (скриншот: facebook.com/gudpsspoltava)
