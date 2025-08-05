Загрожує понад 100 культурам: який небезпечний клоп може знищити врожай в Україні
Значну загрозу для садів, полів, городів і навіть лісових або декоративних насаджень в Україні становить жовто-бурий мармуровий клоп.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Чим небезпечний цей клоп
Згідно з інформацією експертів Держпродспоживслужби, жовто-бурий мармуровий клоп (Halyomorpha halys Stal) - небезпечний поліфаг. Тобто організм, який харчується різноманітною їжею.
Він становить значну загрозу для аграрного сектору України (для врожаю та рослинництва) з огляду на:
- широке коло рослин-господарів;
- здатність швидко розмножуватись.
Зазначається, що через це клоп здатен спричинити істотні економічні збитки.
Жовто-бурий мармуровий клоп (фото: dpss.gov.ua)
Як комаха може потрапляти в Україну
В цілому жовто-бурий мармуровий клоп може потрапити на територію України або поширюватися в межах країни такими шляхами:
- разом із транспортними засобами, сільськогосподарською технікою та обладнанням;
- у пакувальних матеріалах - дерев'яній тарі, контейнерах, ящиках для збору та зберігання плодів;
- із садивним матеріалом, зрізаними квітами та гілками, свіжими овочами й фруктами з регіонів розповсюдження шкідника;
- з іншими рослинами та об'єктами рослинного походження.
Шляхи поширення небезпечної комахи в Україні (інфографіка: dpss.gov.ua)
Які рослини може пошкоджувати клоп
У Держпродспоживслужбі повідомили, що в цілому цей клоп пошкоджує понад 100 видів культурних і дикорослих рослин, зокрема:
- плодові культури: яблуня, груша, слива, вишня, черешня, абрикос, персик, хурма, цитрусові;
- ягідні культури: виноград, малина, шовковиця, шипшина;
- горіхоплідні: ліщина (фундук);
- овочеві: огірок, томат, перець, баклажан, бамія, квасоля;
- сільськогосподарські культури: соя, кукурудза, пшениця, ячмінь, боби, горох, нут, спаржа;
- лісові й декоративні насадження: листяні дерева й чагарники.
Культури, яким загрожує клоп, і симптоми ураження (інфографіка: dpss.gov.ua)
Симптоми ураження рослин шкідником
Українцям розповіли, що симптоми ураження рослин залежать від виду культури:
- плодові дерева: некротичні ділянки на листі та плодах, знебарвлення та/або деформація плодів, погіршення смаку;
- виноград: опадання та недорозвиненість ягід;
- фундук: зупинка розвитку ядра через пошкодження у період молочно-воскової стиглості;
- овочі: білі губчасті або голчасті ділянки тканини під шкіркою;
- соя: пунктирні темні плями, деформоване насіння та стручки, знижена схожість;
- кукурудза: пригнічений ріст, знебарвлення та висихання зерен, неповне запилення.
Методи виявлення небезпечного клопа
У Держпродспоживслужбі розповіли, що для виявлення жовто-бурого мармурового клопа використовуються феромонні пастки (з травня по жовтень).
"У промислових господарствах рекомендовано 1 пастку на гектар, у приватному секторі - 1 пастку на сад чи ділянку", - пояснили українцям.
Крім того, рекомендується проводити візуальні обстеження - у три ключові періоди:
- під час весняної активності шкідника (у травні);
- у період пікового розвитку популяції (впродовж липня-серпня);
- у фазу пошуку місць для зимівлі (з вересня по листопад).
Методи виявлення клопа-шкідника (інфографіка: dpss.gov.ua)
Як можна боротися з клопом-шкідником
Основні заходи боротьби з жовто-бурим мармуровим клопом ділять умовно на:
- механічний метод - збір комах (згрібання, змітання) у місцях зимівлі з подальшим знищенням;
- хімічний метод - застосування дозволених в Україні препаратів (піретроїди, фосфорорганічні, неонікотиноїди) з урахуванням фаз розвитку популяції шкідника.
Наголошується, що злагоджені дії аграріїв та фітосанітарних фахівців є ключовими у стримуванні поширення цього небезпечного карантинного шкідника.
"У разі виявлення підозрілих особин або характерних ознак пошкодження рослин просимо негайно звернутись до територіального органу Держпродспоживслужби у вашій області", - закликали українців.
Уточнюється, що своєчасне виявлення та локалізація вогнищ є ключовими факторами для запобігання поширенню шкідника та збереження врожаю.
Методи боротьби зі шкідником (інфографіка: dpss.gov.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які небезпечні для рослин комахи знищують сад за кілька років і як від них захиститись.
Крім того, ми пояснювали, чому в Україні зникають метелики й куди подівся колорадський жук.
Читайте також, що відомо про нашестя сарани в Україні - де справжній спалах і що його спровокувало (війна чи погода).
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.