Витік розкрив новий пристрій OpenAI: компанія готує незвичайні AI-навушники

OpenAI зазвичай пов'язують із чат-ботом ChatGPT, проте компанія також розробляє носимі пристрої спільно з колишнім дизайнером Apple Джоні Айвом. Новий витік розкриває, над яким пристроєм OpenAI може працювати зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TechRadar .

Що відомо про пристрій

На платформі X з'явився рендер невідомого пристрою OpenAI під кодовою назвою "Sweetpea". За даними джерела, це переносний гаджет, що розміщується за вухом, створений на основі фірмових ШІ-алгоритмів і орієнтований на конкуренцію з популярними навушниками AirPods.

Очікувати класичних внутрішньоканальних навушників не варто. За словами інсайдера, основна частина конструкції Sweetpea розташовується саме за вухом, що наближає пристрій швидше до слухових апаратів, ніж до традиційних бездротових навушників.

Завушний модуль може містити акумулятор і процесор. Такий підхід дає змогу розмістити більш ємну батарею - важливий фактор для пристрою, який, імовірно, працюватиме в режимі постійної готовності.

Крім цього, стверджується, що Sweetpea отримає спеціальний чип, який зможе "замінювати дії iPhone, віддаючи команди Siri". Цікаво, що інформація з'явилася незабаром після того, як Apple оголосила про співпрацю з Google для інтеграції Gemini в оновлену Siri. Таким чином, новий пристрій OpenAI потенційно може розширити можливості голосового асистента Apple.

Як зазначає видання Wareable, на зображеннях Sweetpea також згадуються ультразвуковий передавач і датчики сигналу. Це може означати, що пристрій підтримує функції виявлення навколишнього середовища або розуміння обстановки, а не працює тільки як Bluetooth-гарнітура для ChatGPT.

Передбачувані характеристики гаджета (фото: X/Smart Pikachu)

Коли вийде Sweetpea

Згідно з даними Smart Pikachu, реліз пристрою заплановано на вересень 2026 року, а запланований обсяг поставок становить від 40 до 50 млн одиниць. Для першого носимого пристрою OpenAI це амбітна мета, але успіх ChatGPT показує, що інтерес ринку цілком реальний.

Однак ціна може бути високою. Інсайдер зазначає, що вартість матеріалів і компонентів Sweetpea близька до витрат на виробництво смартфона, а функціональність пристрою при цьому "істотно ширша".

Проект Sweetpea вписується в тенденцію, помічену на CES 2026, де дедалі більше компаній демонстрували переносні гаджети з акцентом на ШІ як на ключову технологію. Можливо, саме пристрій OpenAI зможе вивести подібний формат у масовий сегмент.