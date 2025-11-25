ua en ru
OpenAI і легендарний дизайнер Apple створюють ШІ-гаджет майбутнього без екрана

Вівторок 25 листопада 2025 14:45
OpenAI і легендарний дизайнер Apple створюють ШІ-гаджет майбутнього без екрана Сем Альтман і Джоні Айв створили прототип безекранного пристрою зі штучним інтелектом (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Знаменитий колишній дизайнер Apple Джоні Айв і глава OpenAI Сем Альтман уже кілька місяців працюють над новим пристроєм без екрана, заснованим на технологіях штучного інтелекту. Який він має вигляд і як має працювати - поки що невідомо. Однак нещодавно творці натякнули на деталі проекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNET.

Другий прототип і можлива дата виходу

Під час заходу Demo Day 25 у Сан-Франциско Айв і Альтман повідомили, що успішно протестували другий прототип пристрою і розраховують випустити продукт протягом двох років.

Очікування високі, оскільки це може стати першим апаратним продуктом OpenAI. Інтерес посилює і той факт, що Айв є автором дизайну таких революційних пристроїв Apple, як iPhone, MacBook і Apple Watch.

Своєю чергою ChatGPT, ключове ПЗ OpenAI, використовується приблизно 800 млн осіб щотижня - і логічно припустити, що новий пристрій буде тісно пов'язаний з його можливостями.

Що ховається за ідеєю "комп'ютера без екрана"

За словами Айва і Альтмана, концепція майбутнього пристрою - результат довгих обговорень і експериментів про те, яким може бути персональний комп'ютер, який "знає практично все" і при цьому завжди під рукою. Альтман назвав поточний прототип "приголомшливо хорошим".

Згідно з попередніми витоками, пристрій буде приблизно розміром зі смартфон, але без екрана. На Demo Day 25 творці наголосили, що гаджет буде простим, приємним у використанні і більш "живим", ніж більшість сучасних пристроїв.

Проект позиціонується як більш "миролюбний" порівняно з сучасними цифровими гаджетами - хоча конкретно, що це означає, Айв і Альтман не уточнюють. За словами Альтмана, багато пристроїв і застосунків сьогодні перевантажені шумом і спричиняють стрес, тоді як новий пристрій має створювати спокійне відчуття.

Раніше повідомлялося, що в OpenAI розповіли, як штучний інтелект розвиватиметься найближчими роками і які зміни на нас чекають.

А ще ми писали, що OpenAI розробляє нейромережу, яка зможе перетворювати ідеї користувачів на музику.

Також нагадаємо, що Сем Альтман назвав професії, які перебувають під загрозою зникнення через ШІ.

