OpenAI представила ChatGPT Translate: чим він може замінити Google Перекладач

OpenAI представила ChatGPT Translate - новий веб-сервіс для перекладу тексту з урахуванням контексту і тону, а не тільки буквального значення слів.

Як працює ChatGPT Translate

На відміну від стандартного інтерфейсу ChatGPT, версія Translate використовує двопанельне компонування, що нагадує класичні перекладачі на кшталт Google Translate. Ліворуч розташовується вікно з автовизначенням вихідної мови, праворуч - вибір мови перекладу.

Під полями введення є кнопки для швидкого редагування перекладу. Одним натисканням можна поміняти стиль тексту. Але при виборі такого варіанту сервіс відкриває повноцінний інтерфейс ChatGPT і автоматично підставляє потрібний запит.

Серед доступних варіантів уточнення: "Зробити текст більш плавним", "Діловий стиль", "Пояснити як п'ятирічній дитині" та "Академічний стиль". Це дає змогу коригувати формулювання, посилювати офіційність, спрощувати термінологію або адаптувати текст під дослідження чи навчальні роботи.

Інтерфейс ChatGPT Translate

Розширені можливості в повному інтерфейсі ChatGPT

Під час використання повної версії ChatGPT можна говорити з сервісом голосом однією мовою й отримувати відповідь іншою. Голосові можливості інтегровані прямо в чат, тому текст і аудіоверсія перекладу відображаються одночасно.

Також можна завантажувати зображення - меню, дорожні знаки або документи. ChatGPT розпізнає текст, перекладає його і дає змогу ставити уточнювальні запитання, наприклад: "Які з цих страв - вегетаріанські?" або "Що означає цей юридичний пункт для мене?".

Переваги та обмеження

Google Translate підтримує понад 240 мов, тоді як ChatGPT працює приблизно з 50. Однак чат-бот виграє у випадках, коли важливими є тон, стиль, бренд-голос або культурна адаптація тексту - елементи, які традиційні перекладачі обробляють набагато менш гнучко.