Apple готує пристрій, який може змінити ринок ШІ: названо три головні переваги

Середа 14 січня 2026 17:15
UA EN RU
Apple готує пристрій, який може змінити ринок ШІ: названо три головні переваги "Розумні окуляри" від Apple можуть змінити ринок штучного інтелекту до 2027 року (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Новий звіт Smart Analytics Global (SAG) прогнозує стрімке зростання ринку "розумних" окулярів з підтримкою ШІ в найближчі роки. Значна частина цього зростання, за даними аналітиків, буде зумовлена появою Apple Glasses, які можуть отримати три ключові переваги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

Ринок AI-окулярів очікує вибухове зростання

У звіті SAG йдеться, що 2026 рік може стати переломним для категорії смарт-окулярів на базі ШІ. Аналітики прогнозують збільшення продажів із 6 млн пристроїв у 2025 році до 20 млн у 2026 році.

Однак основне прискорення, за оцінками експертів, почнеться після виходу Apple Glasses.

"Поява Apple 2027 року може стати точкою кардинальної зміни ринку, об'єднавши преміальний дизайн, привабливість для користувачів і глибоку інтеграцію в екосистему, що прискорить масове поширення пристрою", - зазначають аналітики SAG.

Три ключові переваги Apple Glasses

За даними SAG, Apple Glasses можуть отримати такі сильні сторони:

  • преміальний дизайн
  • привабливий зовнішній вигляд
  • інтеграція в екосистему Apple.

Саме ці три фактори раніше забезпечили успіх іншому носимому пристрою Apple - Apple Watch.

Зазначається, що з моменту виходу розумного годинника команда промислового дизайну Apple зазнала серйозних змін: після відходу Джеффа Айва і частини його давніх колег всередині компанії відбулося значне оновлення. Проте репутація Apple у сфері апаратного дизайну залишається сильною.

Смартфони залишаться основним пристроєм

Ще один важливий висновок SAG: навіть у довгостроковій перспективі "розумні" окуляри не замінять смартфони, а існуватимуть паралельно.

До 2030 року аналітики прогнозують зростання продажів смарт-окулярів до 75 млн пристроїв на рік, причому з 2028 року лідерами стануть моделі з HUD-дисплеєм.

Нагадаємо, що Apple інтегрує Google Gemini в Siri, щоб значно підвищити її інтелектуальні можливості.

Також раніше стало відомо, що Apple планує випустити відразу п'ять нових пристроїв у 2026 році.

А ще ми писали, що Apple представила власну ШІ-модель, здатну інтерпретувати і редагувати зображення майже як людина.

