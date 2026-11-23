Погода в Україні 23 листопада в деяких областях очікується небезпечна - через відчутні пориви вітру, сильні дощі та сніг, якого може насипати в окремих локаціях до 8 см. На дорогах місцями ймовірна ожеледиця.
Докладніше про прогноз і попередження синоптиків, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж понеділка (23 листопада), загалом очікується хмарна.
Значний дощ вдень - у більшості південних областей.
Значний дощ із мокрим снігом - в більшості центральних і Харківській областях.
Місцями налипання мокрого снігу.
На решті території місцями невеликий сніг, на сході - помірний дощ.
Утворення снігового покриву ймовірне у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях.
У Карпатах - приріст снігового покриву висотою 2-8 см.
На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер впродовж понеділка прогнозують переважно південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с. Місцями (в окремих областях) - пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря вдень:
Згідно з попередженням синоптиків про небезпечні метеорологічні явища, вдень 23 листопада:
"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили спеціалісти УкрГМЦ.
Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
По території Києва та Київської області погода 23 листопада також може бути із невеликим і мокрим снігом. Вдень - місцями.
Вітер - південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря у понеділок вдень:
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