Вистрілив США в ногу: план Трампа із захоплення танкерів перетворився на "чорну діру"

Кампанія адміністрації Трампа із захоплення танкерів, що перевозять нафту з Ірану, Венесуели та РФ, зіткнулася з неочікуваною проблемою. Як з'ясувалося в окружному суді Вашингтона, утримання арештованих активів є надзвичайно дорогим.

Замість наповнення бюджету, операції потребують постійних вливань державних коштів. Це ставить під сумнів обіцяні Трампом "швидкі прибутки".

Яскравим прикладом став танкер Skipper (№ 9304667). Його захопили в грудні 2025 року під час перевезення венесуельської нафти до Азії. Станом на зараз:

США вже витратили 47 млн доларів на ремонт та обслуговування судна, ринкова вартість якого становить лише 10 млн;

зберігання нафти на борту коштує ще 450 тисяч доларів на місяць ;

; найближчим часом уряд витратить ще 5 млн доларів на страхування та оплату екіпажу.

У Міністерстві юстиції США визнають, що витрати на управління такими активами "значно перевищують стандартні". Наразі під контролем США перебувають 10 таких танкерів.

Юридична пастка та плани Білого дому

Основна складність полягає в тому, що уряд США не може законно продати конфісковану нафту (вартість якої у випадку зі Skipper оцінюють у 120-135 млн доларів) без остаточного рішення суду.

Попри фінансові втрати, Білий дім планує розширювати кампанію, зокрема проти танкерів з іранською нафтою. У Трампа вважають, що ці кроки є виправданими, оскільки вони "притягують до відповідальності" країни, що обходять санкції, та дестабілізують економіку противників.

Прокурори вже звернулися до суду з проханням дозволити терміновий продаж вантажу, щоб зупинити накопичення збитків. Якщо продаж нафти дозволять, частину коштів планують спрямувати до фонду допомоги жертвам тероризму.