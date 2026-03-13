Вистрілив США в ногу: план Трампа із захоплення танкерів перетворився на "чорну діру"

Ідея президента США Дональда Трампа щодо арешту танкерів із підсанкційною нафтою перетворилася на фінансовий тягар для бюджету. Витрати на утримання суден уже обчислюються десятками мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Кампанія адміністрації Трампа із захоплення танкерів, що перевозять нафту з Ірану, Венесуели та РФ, зіткнулася з неочікуваною проблемою. Як з'ясувалося в окружному суді Вашингтона, утримання арештованих активів є надзвичайно дорогим.
Замість наповнення бюджету, операції потребують постійних вливань державних коштів. Це ставить під сумнів обіцяні Трампом "швидкі прибутки".
Яскравим прикладом став танкер Skipper (№ 9304667). Його захопили в грудні 2025 року під час перевезення венесуельської нафти до Азії. Станом на зараз:
У Міністерстві юстиції США визнають, що витрати на управління такими активами "значно перевищують стандартні". Наразі під контролем США перебувають 10 таких танкерів.
Основна складність полягає в тому, що уряд США не може законно продати конфісковану нафту (вартість якої у випадку зі Skipper оцінюють у 120-135 млн доларів) без остаточного рішення суду.
Попри фінансові втрати, Білий дім планує розширювати кампанію, зокрема проти танкерів з іранською нафтою. У Трампа вважають, що ці кроки є виправданими, оскільки вони "притягують до відповідальності" країни, що обходять санкції, та дестабілізують економіку противників.
Прокурори вже звернулися до суду з проханням дозволити терміновий продаж вантажу, щоб зупинити накопичення збитків. Якщо продаж нафти дозволять, частину коштів планують спрямувати до фонду допомоги жертвам тероризму.
Нагадаємо, 15 січня в Південному командуванні США заявили, що їхні військові захопили підсанкційний танкер Veronica, який пов'язаний із Венесуелою. Це вже був шостий випадок за останній час.
До цього, 7 січня, війська США затримали в Північній Атлантиці російське судно Bella 1 (нині Marinera). Причиною затримання стало порушення санкцій Сполучених Штатів.
Того ж 7 січня стало відомо, США захопили в Карибському морі ще один танкер із тіньового флоту РФ - судно Sophia.
До слова, президент США Дональд Трамп нещодавно висловився про захоплення танкера Mariners. Він підтвердив перехоплення і повідомив, що Сполучені Штати вже вивантажують із нього нафту.