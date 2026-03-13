Выстрелил США в ногу: план Трампа по захвату танкеров превратился в "черную дыру"

Кампания администрации Трампа по захвату танкеров, перевозящих нефть из Ирана, Венесуэлы и РФ, столкнулась с неожиданной проблемой. Как выяснилось в окружном суде Вашингтона, содержание арестованных активов является чрезвычайно дорогим.

Вместо наполнения бюджета, операции требуют постоянных вливаний государственных средств. Это ставит под сомнение обещанные Трампом "быстрые прибыли".

Ярким примером стал танкер Skipper (№ 9304667). Его захватили в декабре 2025 года при перевозке венесуэльской нефти в Азию. По состоянию на сейчас:

США уже потратили 47 млн долларов на ремонт и обслуживание судна, рыночная стоимость которого составляет всего 10 млн;

хранение нефти на борту стоит еще 450 тысяч долларов в месяц ;

; в ближайшее время правительство потратит еще 5 млн долларов на страхование и оплату экипажа.

В Министерстве юстиции США признают, что расходы на управление такими активами "значительно превышают стандартные". Сейчас под контролем США находятся 10 таких танкеров.

Юридическая ловушка и планы Белого дома

Основная сложность заключается в том, что правительство США не может законно продать конфискованную нефть (стоимость которой в случае со Skipper оценивают в 120-135 млн долларов) без окончательного решения суда.

Несмотря на финансовые потери, Белый дом планирует расширять кампанию, в частности против танкеров с иранской нефтью. У Трампа считают, что эти шаги оправданы, поскольку они "привлекают к ответственности" страны, которые обходят санкции, и дестабилизируют экономику противников.

Прокуроры уже обратились в суд с просьбой разрешить срочную продажу груза, чтобы остановить накопление убытков. Если продажу нефти разрешат, часть средств планируют направить в фонд помощи жертвам терроризма.