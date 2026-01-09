ua en ru
Трамп про захоплений США танкер Marinera: ми взяли корабель, він уже розвантажує нафту

П'ятниця 09 січня 2026 05:51
Трамп про захоплений США танкер Marinera: ми взяли корабель, він уже розвантажує нафту Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вже вивантажують нафту з російського танкера, який днями захопили американці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Fox News.

Під час бесіди ведучий торкнувся теми Венесуели й останніх подій, пов'язаних із нею. Відповідаючи на одне із запитань Трамп згадав російський танкер.

"Ви знаєте, ми перехопили російський вантажний корабель, який там ішов. У нього був супровід із російських кораблів, але вони вирішили не зв'язуватися з нами. І ми взяли цей корабель. Він розвантажує нафту", - сказав американський лідер.

Також він підкреслив, що США забирають нафту "на мільярди і мільярди доларів".

"І це будуть сотні мільярдів доларів. Це будуть трильйони доларів", - додав Трамп.

Крім того, коментуючи тему Венесуели, президент США анонсував, що сьогодні в Білому домі буде зустріч із найбільшими нафтовими компаніями, які інвестують у нафтову галузь Венесуели щонайменше 100 млн доларів.

США затримали танкери тіньового флоту РФ

Нагадаємо, 7 січня американські військові затримали в Північній Атлантиці російське судно Bella 1 (яке зараз називається Marinera). Причиною затримання стало порушення санкцій США.

ЗМІ з'ясували, що судно належить російській компанії "Буревестмарин", директором і єдиним власником якої є підприємець з окупованого Росією Криму Ілля Бугай.

Ще через невеликий проміжок часу стало відомо, що окрім танкера Marinera, США захопили в Карибському морі ще один корабель із санкційного списку "тіньового флоту РФ" - танкер Sophia.

Відомо, що обидва судна востаннє зупинялися у Венесуелі та прямували до неї.

Російська Федерація Сполучені Штати Америки Венесуела Дональд Трамп
