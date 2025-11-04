UA

Не вистачає солдатів? Путін запровадив цілорічний призов до армії

Фото: Володимир Путін, російський диктатор (kremlin.ru)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який передбачає призов до армії протягом усього календарного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости".

Відповідно до закону, з 2027 року в Росії призов до армії відбуватиметься з 1 січня до 31 грудня.

При цьому відправляти громадян до місця проходження служби будуть, як і раніше, з 1 квітня до 15 липня і з 1 жовтня до 31 грудня.

Термін явки за повісткою з військкомату не може бути більшим за 30 днів з моменту її публікації в реєстрі.

Варто зауважити, що російські ЗМІ вже неодноразово писали про те, що строковиків у РФ примушують підписувати контракт, щоб поповнити лави солдатів, які воюють проти України.

Зокрема, молодим росіянам, які відмовляються підписувати контракт, погрожують побиттям, відправленням в армійський ізолятор і навіть "обнуленням".

Призов у Росії

Нагадаємо, наприкінці вересня Держдума ухвалила в першому читанні законопроєкт про призов до армії протягом усього календарного року, а не тільки з 1 квітня до 15 липня і з 1 жовтня до 31 грудня, як це відбувається зараз.

Уже 21 жовтня російські депутати підтримали таку ініціативу в другому читанні.

За інформацією британської розвідки, Росія ініціювала такі нововведення, щоб знизити чутливість населення до мобілізаційних процесів.

За оцінкою розвідки, таке рішення забезпечить постійний приплив новобранців і допоможе рівномірно розподілити мобілізаційні процеси.

До слова, 29 вересня Путін оголосив осінній призов до армії, який має тривати до кінця 2025 року. За словами диктатора, призов має стати рекордним - призвати хочуть 135 тисяч осіб.

