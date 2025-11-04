Не вистачає солдатів? Путін запровадив цілорічний призов до армії

Відповідно до закону, з 2027 року в Росії призов до армії відбуватиметься з 1 січня до 31 грудня.

При цьому відправляти громадян до місця проходження служби будуть, як і раніше, з 1 квітня до 15 липня і з 1 жовтня до 31 грудня.

Термін явки за повісткою з військкомату не може бути більшим за 30 днів з моменту її публікації в реєстрі.

Варто зауважити, що російські ЗМІ вже неодноразово писали про те, що строковиків у РФ примушують підписувати контракт, щоб поповнити лави солдатів, які воюють проти України.

Зокрема, молодим росіянам, які відмовляються підписувати контракт, погрожують побиттям, відправленням в армійський ізолятор і навіть "обнуленням".