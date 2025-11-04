Не хватает солдат? Путин ввел круглогодичный призыв в армию

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который предусматривает призыв в армию в течение всего календарного года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости".
Согласно закону, с 2027 года в России призыв в армию будет проходить с 1 января по 31 декабря.
При этом отправлять граждан к месту прохождению службы будут, как и раньше, с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Срок явки по повестке из военкомата не может быть больше 30 дней с момента ее публикации в реестре.
Стоит заметить, что российские СМИ уже неоднократно писали о том, что срочников в РФ заставляют подписывать контракт, чтобы пополнить ряды солдат, воюющих против Украины.
В частности, молодым россиянам, которые отказываются подписывать контракт, угрожают избиением, отправкой в армейский изолятор и даже "обнулением".
Напомним, в конце сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект о призыве в армию в течение всего календарного года, а не только с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, как это происходит сейчас.
Уже 21 октября российские депутаты поддержали такую инициативу во втором чтении.
По информации британской разведки, Россия инициировала такие нововведения, чтобы снизить чувствительность населения к мобилизационным процессам.
По оценке разведки, такое решение обеспечит постоянный приток новобранцев и поможет равномерно распределить мобилизационные процессы.
К слову, 29 сентября Путин объявил осенний призыв в армию, который должен проходить до конца 2025 года. По словам диктатора, призыв должен стать рекордным - призвать хотят 135 тысяч человек.