ua en ru
Ср, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіян забиратимуть в армію цілий рік: новий порядок призову

Середа 24 вересня 2025 14:26
UA EN RU
Росіян забиратимуть в армію цілий рік: новий порядок призову Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Росії змінять чинний порядок строкової служби, запровадивши цілорічний призов до армії. Відповідний законопроєкт Держдума ухвалила в першому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс" та "РИА Новости"

Згідно з документом, призов проводитиметься протягом усього календарного року - з 1 січня по 31 грудня - на підставі указу президента.

Медичне освідчення, професійний психологічний відбір і засідання призовних комісій відбуватимуться постійно, а відправка громадян до місць служби здійснюватиметься у встановлені терміни: з 1 квітня по 15 липня та з 1 жовтня по 31 грудня.

Законопроєкт також передбачає, що повістки можна надсилати будь-коли протягом року. У разі, якщо призовник не отримає виклик, він зобов’язаний самостійно з’явитися до військкомату для перевірки даних протягом двох тижнів з початку чергового періоду відправки.

Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов зазначив, що нововведення має "розвантажити військкомати", які наразі "працюють три місяці на рік у режимі ошпареної кішки".

Збільшення армії РФ

Раніше стало відомо, що російському диктатору Володимиру Путіну були представлені плани щодо розширення чисельності російської армії приблизно на 30%, до 1,5 млн осіб.

У серпні 2022 року Путін підписав указ, яким офіційно збільшив чисельність ЗС РФ до 1,15 млн осіб.

Крім того, у Росії набув чинності закон, який підвищив призовний вік для строкової служби з 27 до 30 років. Нижня межа залишилася без змін: громадян призиватимуть на службу з 18 років.

Також в Росії пропонують підвищити призовний вік для іноземців, які отримали громадянство.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Мобілізація в Росії
Новини
РФ запустила понад 150 дронів: як цієї ночі відпрацювала ППО в Україні
РФ запустила понад 150 дронів: як цієї ночі відпрацювала ППО в Україні
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"