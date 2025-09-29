Путін оголосив рекордний осінній призов

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про проведення рекордного призову росіян на військову службу в період з 1 жовтня і до кінця року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт офіційного опублікування правових актів.

Планується призвати до армії РФ 135 тисяч осіб, а це більше, ніж будь-який інший осінній призов на термінову службу з 2016 року, коли до військ призвали 152 тисячі осіб.

Документ також передбачає звільнення з військової служби солдатів, матросів, сержантів та старшин, термін служби яких на заклик закінчився.

Згідно з указом, до армії будуть призвані громадяни Росії віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі і підлягають призову. Планується призвати 135 тисяч осіб.

У документі також зазначено, що федеральні органи влади та відомства мають забезпечити виконання закону щодо громадян, які підлягають призову.

Дума внесла зміни в мобілізацію росіян

24 вересня депутати Держдуми схвалили у першому читанні законопроект, який передбачає проведення заходів, пов'язаних із призовом на військову службу, протягом усього календарного року.

"Згідно із законопроектом, з 1 січня 2026 р. заклик громадян на військову службу здійснюватиметься не двічі на рік, як зараз, а постійно - з 1 січня до 31 грудня.

При цьому відправлення призовників до місць проходження служби, як і раніше, буде проводитись у два періоди: з 1 квітня по 15 липня та з 1 жовтня по 31 грудня, на підставі указів російського диктатора.