"Високий рівень суддівства": Срна іронічно висловився про арбітрів матчу "Карпати" – "Шахтар"

Претензії до голу Краснопіра

Після матчу спортдир "гірників" у своїх Instagram-сторіз опублікував кілька відео з ігровими моментами, іронічно прокоментувавши їх фразами "нічого не змінилося, та сама історія" та "високий рівень суддівства".

Зокрема, він звернув увагу на епізод із Юхимом Коноплею, який у боротьбі з Жаном Педрозо впав на газон. Арбітри порушення не зафіксували, і вже за кілька секунд "Карпати" провели атаку, що завершилася голом Ігоря Краснопіра.

Другий спірний момент

Срна також відреагував на падіння Мар'яна Шведа поблизу штрафного майданчика львів’ян після контакту з Пабло Альваресом. Суддя знову не побачив порушення, що викликало обурення у керівництва "гірників".

Як "Шахтар" втратив перемогу

Поєдинок "Карпати" – "Шахтар" відбувся 10 серпня у Львові та завершився з рахунком 3:3.

"Шахтар" тричі по ходу матчу вів у рахунку, але футболісти "Карпат" щоразу зрівнювали результат. Вирішальний гол "гірники" пропустили на другій компенсованій хвилині та втратили перші залікові бали в поточному чемпіонаті країни.