"Высокий уровень судейства": Срна иронично высказался об арбитрах матча "Карпаты" - "Шахтер"

Претензии к голу Краснопира

После матча спортдир "горняков" в своих Instagram-сториз опубликовал несколько видео с игровыми моментами, иронично прокомментировав их фразами "ничего не изменилось, та же история" и "высокий уровень судейства".

В частности, он обратил внимание на эпизод с Ефимом Коноплей, который в борьбе с Жаном Педрозо упал на газон. Арбитры нарушения не зафиксировали, и уже через несколько секунд "Карпаты" провели атаку, которая завершилась голом Игоря Краснопира.

Второй спорный момент

Срна также отреагировал на падение Марьяна Шведа вблизи штрафной львовян после контакта с Пабло Альваресом. Судья снова не увидел нарушения, что вызвало возмущение у руководства "горняков".

Как "Шахтер" упустил победу

Поединок "Карпаты" - "Шахтер" состоялся 10 августа во Львове и завершился со счетом 3:3.

"Шахтер" трижды по ходу матча вел в счете, но футболисты "Карпат" каждый раз сравнивали результат. Решающий гол "горняки" пропустили на второй компенсированной минуте и потеряли первые зачетные баллы в текущем чемпионате страны.