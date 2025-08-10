ua en ru
Ракицький забив за "Чорноморець" майже з центра поля: відео шедевру

Хмельницький, Неділя 10 серпня 2025 16:18
Ракицький забив за "Чорноморець" майже з центра поля: відео шедевру Фото: Ярослав Ракицький (ФК "Чорноморець")
Автор: Андрій Костенко

Чудовим голом в турнірі Першої ліги нагадав про себе колишній захисник збірної України Ярослав Ракицький. 36-річгий ветеран, що захищає нині кольори одеського "Чорноморця", забив майже з центра поля у ворота "Поділля" з Хмельницького.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу.

Гармата ветерана

Поєдинок "Поділля" – "Чорноморець" в рамках 2-го туру чемпіонату України в Першій лізі завершився виїзною перемогою одеситів – 2:0.

Перший гол у матчі забив Ракицький. Вже на 11-й хвилині він отримав м'яч біля центра поля, трохи просунувся вперед та, скориставшись пасивністю захисників, наважився на дальній постріл.

Суперники такого кроку від маститого гравця не очікували. М'яч за неймовірною дугою пролетів майже пів поля та опинився у сітці подолян.

Вже в компенсований час підопічні Олександра Кучера забили вдруге та поїхали додому, маючи в кишені впевнену перемогу.

У двох стартових турах одесити виграли в обох матчах та поступово набирають необхідний хід для повернення до УПЛ.

Раніше розповіли про нового рекордсмена УПЛ, що дебютував у еліті в 15 років.

Також опублікували відео шедевральних сейвів воротаря "Шахтаря" Різника в матчі проти "Панатінаїкоса".

