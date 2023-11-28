Високий рівень ракетної загрози: РФ вивела в Чорне море ще два носії "Калібрів"

Росія вивела в Чорне море на бойове чергування два підводних човни, які здатні нести ракети типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України в Telegram .

Варто зазначити, що напередодні, попри сильний шторм, росіяни вивели в Чорне море фрегат "Адмірал Макаров", який є носієм ракет типу "Калібр"

"Не панікуємо, але на сигнали повітряної тривоги оперативно реагуємо", - закликали в СО півдня України.

Українців попереджають про високий рівень ракетної загрози, уточнюючи, що сумарний залп "Калібрів" може сягати 16 одиниць.

"Станом на 8:00 ворог наростив присутність ракетоносіїв в Чорному морі. До фрегата адмірал Макаров в море виведені 2 підводних човни", - зауважують в повідомленні.

Нещодавні обстріли РФ

Російські війська вночі 28 листопада атакували дронами Хмельницький район. Внаслідок збиття силами ППО одного з безпілотників уламки впали на дах приватного будинку. Цієї ж ночі загарбники завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Днем раніше військові РФ обстріляли житловий сектор Нікополя. В результаті атаки постраждала жінка.

Також, російські війська продовжують обстрілювати, зокрема, Донецьку та Запорізьку області. Через атаки нещодавно було пошкоджено два підрозділи рятувальників у цих регіонах.

Напередодні спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що окупанти, ймовірно, почнуть набагато активніше застосовувати дрони для ударів по Україні, ніж ракети.

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