Высокий уровень ракетной угрозы: РФ вывела в Черное море еще два носителя "Калибров"
Россия вывела в Черное море на боевое дежурство две подлодки, которые способны нести ракеты типа "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.
"По состоянию на 8:00 враг нарастил присутствие ракетоносителей в Черном море. К фрегату адмирал Макаров в море выведены 2 подлодки", - отмечают в сообщении.
Украинцев предупреждают о высоком уровне ракетной угрозы, уточняя, что суммарный залп "Калибров" может достигать 16 единиц.
"Не паникуем, но на сигналы воздушной тревоги оперативно реагируем", - призвали в СО юга Украины.
Стоит отметить, что накануне, несмотря на сильный шторм, россияне вывели в Черное море фрегат "Адмирал Макаров", носитель ракет типа "Калибр"
Недавние обстрелы РФ
Российские войска ночью 28 ноября атаковали дронами Хмельницкий район. В результате сбития силами ПВО одного из беспилотников обломки упали на крышу частного дома. Этой же ночью захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.
Днем ранее военные РФ обстреляли жилищный сектор Никополя. В результате атаки пострадала женщина.
Также российские войска продолжают обстреливать, в частности, Донецкую и Запорожскую области. Из-за атак недавно были повреждены два подразделения спасателей в этих регионах.
Накануне спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что оккупанты, вероятно, начнут гораздо активнее применять дроны для ударов по Украине, чем ракеты.
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