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Росія не виводить ракетоносії у море. ВМС пояснили причини

Одеса, Неділя 19 листопада 2023 09:01
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Росія не виводить ракетоносії у море. ВМС пояснили причини Фото: речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Наталія Юрченко

Російський флот 19 листопада не вивів в Азовське та Чорне моря свої кораблі, зокрема, і ракетоносії. Причиною цього стала негода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

Військово-морські сили у своїх соцмережах повідомили, що Росія сьогодні не вивела у Чорне та Азовське моря жодного військового корабля. Тобто у морях немає носіїв "Калібрів".

Українські військові зазначають, що у морі спостерігається штормова погода, яка знижує активність флоту та авіації. Хочу окупанти продовжують її використовувати.

"Застосування самих систем озброєння неможливе. Там, корвети досить стійкі до подібних погодних умов, але системи озброєння розраховані на трошки інші умови використання", - пояснив Плетенчук.

Росія захопила море

Варто зазначити, що Росія використовує Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Наразі Азовське море повністю знаходиться під контролем РФ.

Домінування Росії у Чорному морі вдалося зменшити після звільнення острова Зміїний. Після виходу Москви з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилися під загрозою. Проте за останні місяці російську блокаду Чорного моря вдається проривати. Цивільні судна з українським зерном почали виходити з портів Одеської області.

Нещодавно росіяни завдали ракетного удару по судну, яке заходило до порту Одеської області. Відомо, що окупанти випустили протирадіолокаційну ракету Х-31П. Судно під прапором Ліберії було цивільним і йшло до українського порту під завантаження. Воно мало доставити залізну руду до Китаю.

Внаслідок ворожої атаки загинув лоцман-українець, троє членів екіпажу (громадяни Філіппін) отримали поранення.

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