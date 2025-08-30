Вісім пострілів, ретельний план і декілька версій: головне про вбивство Парубія

Головне

Вбивство Парубія сталося на вулиці Єфремова у Львові

Кілер зробив близько 8 пострілів, його особу не встановлено

Справу розслідують органи поліції, СБУ та прокуратури

Вбивця використовував короткоствольну зброю

Розглядають кілька версій, зокрема "російський слід"

Як сталося вбивство Парубія

Колишнього спікера Верховної Ради застрелили близько 12:00 на вулиці Єфремова у Львові. Він помер до приїзду медиків. На пошуки нападника кинули всі сили, а в місті ввели план-перехоплення "Сирена" з перевіркою авто і документів.

Пізніше в мережі з'явилося відео із зовнішньої камери спостереження. Судячи з усього, вбивця чекав на Парубія, підійшов до нього ззаду, зробив кілька пострілів і зник. У нападника був шолом і жовтий рюкзак, як у кур'єрів відомої служби доставки Glovo. Імовірно, місце злочину він покинув на електровелосипеді.

За даними джерел РБК-Україна, на місці було знайдено сім гільз. Пізніше обізнані співрозмовники повідомили виданню, що поліція могла вийти на слід підозрюваного. Але станом на зараз поліція це не підтверджує.

Що слідство розповіло про вбивство Парубія

Увечері представники поліції, СБУ та прокуратури дали брифінг для журналістів. Як заявив начальник поліції Львівської області Олександр Шляховський, нападник вистрілив близько 8 разів.

"На даний час особу ще не встановлено", - зазначив він.

За його словами, для ідентифікації кілера розпочали аналіз відео камер відеоспостереження за маршрутом підходу та відходу з місця злочину. Також слідчі опитують свідків. Єдине, про що можна сказати з упевненістю, - вбивство Парубія було ретельно сплановане, додав Шляховський.

Крім того, він прокоментував, чи вийшли на слід стрілка.

"На даний час це вся інформація, якою б я хотів із вами поділитися. Ми проінформуємо всіх надалі тими напрацюваннями, які ми отримаємо", - сказав він і додав, що вивчається, чи були якісь погрози на адресу політика.

Начальник місцевої поліції підтвердив, що у нападника був шолом, а сам він міг бути замаскований під кур'єра Glovo.

Які розглядаються версії

За словами начальника управління СБУ Львівської області Вадима Онищенка, на сьогодні розглядають кілька версій вбивства Андрія Парубія. Які конкретно, він не уточнив, але підкреслив, що, зокрема, розглядається російський слід.

Онищенко також прокоментував, чи може злочин бути пов'язаний із резонансним вбивством Ірини Фаріон минулого року.

"З приводу вбивства Фаріон у нас немає будь-яких відомостей, які б пов'язували ці два злочини. Це те, що зараз нам відомо", - відповів він.

Щодо відео, яке вдень з'явилося в телеграм-каналах, то начальник Львівської прокуратури Микола Мерет повідомив, що це був несанкціонований витік.

За його словами, вони теж уперше побачили кадри в мережі. Уже підготовлено матеріали для відкриття кримінальної справи про незаконний витік інформації. Він також додав, що дії того, хто злив відео, оцінять у рамках кримінальної справи.

Хто такий Андрій Парубій

Андрій Парубій - український політик і громадський діяч родом зі Львівської області. Здобув освіту історика і політолога, політичну діяльність розпочав у 1990-х роках, вступивши до лав Соціал-національної партії України (пізніше стала ВО "Свобода").

У 2004 році вступив до "Нашої України", а потім був у лавах "Фронту змін" і "Батьківщини". На подіях Революції гідності виконував функції коменданта Майдану, був призначений секретарем РНБО, а після виборів був обраний до Верховної Ради.

Брав активну участь у створенні Нацгвардії, сприяв об'єднанню загонів самооборони Майдану і "Правого сектору", які надалі брали участь в Антитерористичній операції на Донбасі.

З 2016 по 2019 рік обіймав посаду спікера Верховної Ради. Після цього був обраний до парламенту від "Європейської солідарності".