Вишеградская четверка планирует ввести безвиз для белорусов

Вишеградская четверка планирует ввести безвизовый режим для жителей Беларуси. Пакет поддержки белорусского народа будет представлен на предстоящем внеочередном саммите ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает

При этом он отметил, что лидеры Вишеградской группы

Венгрия, Польша, Словакия, Чехия.

власти Польши начали пропускать на территорию страны граждан Беларуси без виз и необходимых документов.

Кроме того, Литва утвердила план, направленный на поддержку белорусского населения.

Добавим, что Литва намерена облегчить условия въезда в страну для белорусов.