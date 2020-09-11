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Вишеградская четверка планирует ввести безвиз для белорусов

Автор: РБК-Украина

Вишеградская четверка планирует ввести безвизовый режим для жителей Беларуси. Пакет поддержки белорусского народа будет представлен на предстоящем внеочередном саммите ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает

При этом он отметил, что лидеры Вишеградской группы

Венгрия, Польша, Словакия, Чехия.

власти Польши начали пропускать на территорию страны граждан Беларуси без виз и необходимых документов.

Кроме того, Литва утвердила план, направленный на поддержку белорусского населения.

Добавим, что Литва намерена облегчить условия въезда в страну для белорусов.

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